Волонтеры сообщают об успешном поиске пропавшего с синдромом Дауна

В полиции информацию не подтверждают.Как сообщили GOROD48 в волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Липецк», исчезнувший накануне в региональном центре Руслан Нелозиев найден. Уточняется, что 25-летний молодой человек с синдромом Дауна жив и здоров.
Заметим, что в пресс-службе УМВД по Липецкой области информацию об обнаружении не подтверждают. Так указывают, что в поисках молодого человека до сих пор задействованы и волонтеры, и полиция.
Напомним, 25-летнего Руслан Нелозиев накануне пропал в районе дворца спорта "Звездный". Молодой человек ушел оттуда 7 февраля, около 15 часов. Есть сведения, что он держал путь в сторону улицы Меркулова.