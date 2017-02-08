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НовостиПроисшествия

Волонтеры сообщают об успешном поиске пропавшего с синдромом Дауна

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0
08 февраля 2017 г., 11:54
1190
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Волонтеры сообщают об успешном поиске пропавшего с синдромом Дауна

В полиции информацию не подтверждают.

Как сообщили GOROD48 в волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Липецк», исчезнувший накануне в региональном центре Руслан Нелозиев найден. Уточняется, что 25-летний молодой человек с синдромом Дауна жив и здоров.

Заметим, что в пресс-службе УМВД по Липецкой области информацию об обнаружении не подтверждают. Так указывают, что в поисках молодого человека до сих пор задействованы и волонтеры, и полиция.

Напомним, 25-летнего Руслан Нелозиев накануне пропал в районе дворца спорта "Звездный". Молодой человек ушел оттуда 7 февраля, около 15 часов. Есть сведения, что он держал путь в сторону улицы Меркулова.
Теги новости: Поиск, пропавшие
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