Липецким чиновникам дают деньги на вояжи по столице

Определен объем командировочных.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление, которое регламентирует возмещение командировочных расходов и связанных с переездом из-за перевода на новое место работы трат для работников территориального фонда обязательного медицинского страхования региона.Теперь при направлении в командировку сотрудникам ТФОМС будут возмещать стоимость проезда туда и обратно, расходы по съему жилья, суточное обеспечение и иные траты, на которое согласилось руководство. Работники смогут получить из кассы деньги за перелет в эконом-классе, проезде в вагоне-купе скорого фирменного поезда, пользование каютой 1 класса и использовании автотранспорта, исключая такси. Если сотрудника направят в Москву или Санкт-Петербург, то на транспортные расходы он дополнительно получит 200 рублей.При возмещении стоимость жилья, сотрудник сможет обратно получить деньги за отдельный одноместный номер или съем квартиры. Заметим, что максимальный объем выплаты, как и «зведность» гостиницы, не уточняется. А вот, если работник не привезет квитанций, то ему возместят минимальные суммы или 30% от объема суточного содержания.Самыми дорогими для казны окажутся командировки в Москву и Санкт-Петербург. Отправленным туда работникам придется ежедневно выдавать по 500 рублей. Иные города России на 200 рублей «дешевле». А вот командировка в районы Липецкой области — самое экономичное предприятие: всего по 200 рублей суточных.В постановлении регламентировано и возмещение расходов, связанных с переездом из-0за перевода на новое место работы. Сотруднику обязаны вернуть деньги за проезд, перевоз личного имущества и за переезд семьи. С собой работник может бесплатно взять 500 кг скарба, еще по 150 кг определили на каждого из членов переезжающей семьи. На обустройство на новом месте работнику выдадут «подъемные» в объеме должностного оклада, а его родственникам — по 25% от указанной величины. Если сотрудник откажется работать на новом месте, то ему придется вернуть все выплаты, расходы по которым ложатся в обязанность бюджета ТФОМС Липецкой области.