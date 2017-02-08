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НовостиОбщество

В Липецке выбрали лучшие зимние детсадовские дворы

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0
08 февраля 2017 г., 11:36
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В Липецке выбрали лучшие зимние детсадовские дворы
фото doal.ru

Главный приз - 45 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, подведены итоги первого этапа городского конкурса «Лучший двор детского сада – 2017». Члены жюри, в состав которого вошли представители департамента образования администрации города Липецка, руководители Совета родительской общественности ДОУ г. Липецка, детского сада - победителя конкурса 2016 года, оценивали санитарное состояние территорий детских садов, наличие и состояние горок для катания детей, лыжни, катка, ледяных дорожек, кормушек для птиц, оборудования для наблюдения за погодными явлениями и, конечно, построек из снега.

Максимальное оценка за зимний этап конкурса – 140 баллов. Детские сады, принимавшие участие в конкурсе, набрали следующее количество баллов: ДОУ № 2 , 23 - по138 баллов, ДОУ № 32  -137 баллов, ДОУ № 14, 25 – по 136 баллов, ДОУ № 50 – 135 баллов, ДОУ № 18 -133 балла, ДОУ № 116 -132 балла.

Как отметили члены жюри, коллективы дошкольных образовательных учреждений, участвующих в конкурсе, создали условия для организации полноценной игровой, трудовой и познавательной деятельности воспитанников во время прогулки; что позволит детям интересно и познавательно проводить время на свежем воздухе.

Второй (летний) этап конкурса состоится в июне текущего года. Победители будут определены по сумме набранных баллов за два этапа конкурса.

Напомним, победители и призеры станут обладателями дипломов конкурса и финансовых средств на укрепление материально-технической базы (1 место – на сумму 45 тысяч рублей; 2 место –30 тысяч рублей; 3 место –25 тысяч рублей).
Теги новости: двор, детский сад, зима
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1111
08 февраля 2017 г., 12:29
какие катки, какие горки? да детей на улицу за всю зиму всего пару раз вывели! зато снег красками разукрасили!
Ваше имя
08 февраля 2017 г., 12:14
С.ка, мы по 2тр сдаем на гуашь, а они ею снег разрисовывают! Детям, как бонус, одежла в краске. Идиотизм!!!
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