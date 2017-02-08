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НовостиОбщество

В липецком городском ДК создали живую газету

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0
08 февраля 2017 г., 11:33
195
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В липецком городском ДК создали живую газету
Фото: vk.com

Городском Дворце культуры стартовал проект Живая газета «Экология души».

Как сообщили в ДК, новый проект имеет простую, но важную цель — привлечь внимание общества к проблемам экологической безопасности страны. 

В зале присутствовало более 400 подростков-старшеклассников школ микрорайона тракторостроителей, заучи школ, классные руководители. Ребят познакомили с проектом, у каждого из них появилась возможность написать и реализовать свой собственный проект. В команде работать или самостоятельно – они сами примут решение. В сотрудничестве со специалистами им будет дана возможность пройти все ступени от подготовительного этапа до реализации проекта: 1. Мотивационно-ознакомительный этап – это старт проекта и знакомство;  2. Обучающий этап – мастер-классы, работа в группах, работа в команде, индивидуальная работа; 3. Деятельный этап – написание и реализация проектов. 
Теги новости: экология, газета,
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