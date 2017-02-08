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НовостиКультура

Молодые липецкие поэты прочитают "Евгения Онегина"

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08 февраля 2017 г., 11:17
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Молодые липецкие поэты прочитают "Евгения Онегина"

Липчане поддержат видеопроект "Читаем все миром "Евгения Онегина".

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 10 февраля в Липецкой областной юношеской библиотеке отметят 180 лет со дня гибели А.С. Пушкина. В День памяти здесь пройдут литературно-музыкальные зарисовки «Вслед за строкой Онегина».

Откроют мероприятие молодые липецкие поэты С. Травкин, А. Харланова, Т. Арбатская, которые почитают главы из романа «Евгений Онегин». Присоединятся к чтению «Евгения Онегина» учащиеся средней школы № 2, в исполнении которых главы из романа прозвучат не только на русском, но и на английском языке. Театральные и музыкальные зарисовки для читателей подготовили учащиеся школы «Интеграл». Любой посетитель библиотеки может присоединиться к мероприятию и почитать свои любимые строки из «Евгения Онегина».

Таким образом липецкие почитатели творчества А. Пушкина поддержат видеопроект "Читаем все миром "Евгения Онегина", инициированного Порталом Года литературы и Государственным музеем А.С. Пушкина.

Начало мероприятия в 13.00.
Теги новости: Пушкин, библиотека, поэт
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Карась
08 февраля 2017 г., 11:28
Это ж Окунек!)
Все комментарии (1)
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