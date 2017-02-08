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НовостиОбщество

Липецк и Крым соединил телемост

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08 февраля 2017 г., 11:08
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Липецк и Крым соединил телемост
Фото: www.liplib.ru

Стартом эколого-просветительского проекта «Будем жить ЭКОлогично!» стал телемост между липецкой Центральной городской библиотекой им. С. А. Есенина и Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко.

Участники телемоста представили друг другу «визитные» карточки своих регионов, познакомили с уникальными заповедными местами своего края и поделились опытом экологического просвещения молодежи.

Большое впечатление произвел на всех дебютный видеоролик социальной рекламы «Планета маленького принца», созданный воспитанниками школы молодых ведущих «Мотор» при Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина.

Липецк подготовил коллегам из Симферополя музыкальные подарки – выступления юных артистов из детских творческих студий.

Цикл телемостов «Заповедная природа», которые будут проводиться в течение Года экологии, станет началом плодотворного сотрудничества библиотек России в сфере экологического просвещения, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.
Теги новости: телемост, Крым,
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Bourgeois
08 февраля 2017 г., 12:51
панас, Крыму нужно не просто бабло, а второй дополнительный бюджет России, чтобы стать полноценной и полноправной частью РФ не на словах, а по факту. Наши расходы на Сирию, Северный Кавказ, Донбасс, Абхазию, Южную Осетию и т.д, отдыхают по сравнению с Крымом. Зато #крымнаш! Правда здорово же?! Чувствуете, как наши сердца забились в унисон в патриотическом такте? Аж жить захотелось! Какое же счастье, что Крым теперь наш! Был их, а теперь НАШ! Народ, ликуйте, нашинский он! Спасибо Господу нашему отцу небесному и владыке Руси отцу земному - Владимиру Первому!
панас
08 февраля 2017 г., 12:20
крыму бабло надо а не стишки
бим
08 февраля 2017 г., 12:11
кому нужна эта фигня?
Все комментарии (3)
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