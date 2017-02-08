Липецк и Крым соединил телемост

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Стартом эколого-просветительского проекта «Будем жить ЭКОлогично!» стал телемост между липецкой Центральной городской библиотекой им. С. А. Есенина и Крымской республиканской универсальной научной библиотекой им. И. Я. Франко.

Участники телемоста представили друг другу «визитные» карточки своих регионов, познакомили с уникальными заповедными местами своего края и поделились опытом экологического просвещения молодежи.Большое впечатление произвел на всех дебютный видеоролик социальной рекламы «Планета маленького принца», созданный воспитанниками школы молодых ведущих «Мотор» при Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина.Липецк подготовил коллегам из Симферополя музыкальные подарки – выступления юных артистов из детских творческих студий.Цикл телемостов «Заповедная природа», которые будут проводиться в течение Года экологии, станет началом плодотворного сотрудничества библиотек России в сфере экологического просвещения, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.