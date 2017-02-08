Проекты развития липецкого футбола представили 9 человек

В их числе нынешний руководитель «Металлурга», спортивный коммерсант, болельщик, житель Москвы.

Как стало известно GOROD48, программы развития липецкого «Металлурга» на 2017-18 гг. представили девять человек.Сегодня был заключительный день подачи заявок в конкурсе, который по поручению Совета учредителей клуба объявило областное управление по физкультуре и спорту. В последний день документы подал один кандидат, остальные сделали это чуть раньше. Автору лучшей программы обещана возможность ее реализации.По нашей информации в числе тех, кто предоставил свое видение будущего липецкого футбола нынешнее руководство клуба, болельщик Владимир Зиновкин.Подал проект от своего имени и директор мини-футбольного «ЛГТУ-Липецка» руководитель фирмы «Арена-спорт» (посредника между областным управлением и спортивными организациями региона) Валерий Сокольских, У бывшего вечного запасного «Металлурга» образца первой половины 90-х (до славной эпохи Юрия Шишлова), а позже администратора команды в последнее время проснулся зуд руководства футболом. Буквально на прошлой неделе он добивался смещения со своей должности руководителя областной федерации футбола Владимира Миткеева, собирал какие-то подписи, но был банально выставлен из кабинета федерации. Теперь атаке с его стороны подвергнется и главный клуб области.Представил свое видение и один житель Москвы.Автора лучшей программы определил общественный Совет клуба, правда, даты рассмотрения заявок пока не указаны.Судя по всему, нас ждут любопытные события. Наверняка, мы увидим немало компиляций уже известных программ развития клубов, с той или иной степенью успешности реализовывавшиеся в других городах. По нашим данным, программа одного из кандидатов почти целиком списана с книги «Футбольный маркетинг для второй лиги. Учебное пособие» автора Антона Копышова, отвечавшего за маркетинг в нескольких клубах, например, ФК «Севастополь». Книга эта есть в свободном доступе и «проникнуться идеями» может каждый. Важно понимать, что Копышов работал в клубе, который не испытывал серьезных финансовых затруднений и выделял суммы на ту же работу с болельщиками, которых у «Металлурга» просто нет.По сути дела, любая программа развития липецкого футбола сейчас - это попытка объяснить, как сделать «конфетку» из клуба в условиях катастрофической нехватки средств. Без достаточного финансирования все равно ни одна программа толком работать не будет. К слову, разнообразных программ развития футбола за последнее десятилетия в Липецкой области на официальном уровне принималось, минимум, три. И где результат? А результат таков: программы есть, большого футбола – нет.