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НовостиПроисшествия

В Липецке пропал парень с синдромом Дауна

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0
07 февраля 2017 г., 22:53
2
1125
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В Липецке пропал парень с синдромом Дауна

Он не вернулся домой.

Как сообщает волонтерское объединение  "Поиск пропавших детей", в Липецке исчез молодой человек с синдромом Дауна.  По информации поисковиков 25-летнего Руслана Нелозиева последний раз видели в районе дворца спорта "Звездный". Молодой человек ушел оттуда сегодня,  7 февраля,  около 15 часов. Есть сведения, что он держал путь в сторону улицы Меркулова.

Есть предположение, что пропавший мог уснуть в автобусе и потеряться.  Всех,  кто имеет информацию о Руслане, просят сообщить сведения в полицию и волонтером.

Теги новости: Поиск
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Ваши комментарии
indezit
08 февраля 2017 г., 00:06
Скоро в госдуру придёт депутатом.
лиля
07 февраля 2017 г., 23:15
Надеюсь парке найдется. По внешности не очень видно, что у него синдром Дауна. Приятный молодой человек
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