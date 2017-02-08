В Липецке пропал парень с синдромом Дауна

Он не вернулся домой.

Как сообщает волонтерское объединение "Поиск пропавших детей", в Липецке исчез молодой человек с синдромом Дауна. По информации поисковиков 25-летнего Руслана Нелозиева последний раз видели в районе дворца спорта "Звездный". Молодой человек ушел оттуда сегодня, 7 февраля, около 15 часов. Есть сведения, что он держал путь в сторону улицы Меркулова.Есть предположение, что пропавший мог уснуть в автобусе и потеряться. Всех, кто имеет информацию о Руслане, просят сообщить сведения в полицию и волонтером.