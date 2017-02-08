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НовостиСпорт

Шайба, пропущенная в большинстве, грозит оставить «пчел» без плей-офф

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07 февраля 2017 г., 22:12
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Шайба, пропущенная в большинстве, грозит оставить «пчел» без плей-офф

МХК «Липецк» вновь уступил «Дизелю».

Липецкие хоккеисты, остро нуждающиеся в очках для выхода в плей-офф, сегодня во втором домашнем матче с пензенским «Дизелистом» вновь уступил, на этот раз со счетом – 1:3.

Хозяева площадки понимали, что потерянные очки на финише могут обернуться для них досрочным завершением сезона, поэтому начали матч активно. На 3-й минуте Касицкий броском от синей линии серьезно потревожил вратаря волжан Орехова.

Настрой липчан немного остудило удаление Егора Сафонова на 7-й минуте. Но в меньшинстве наши парни выстояли, а на исходе 10-й минуты и сами получили численное преимущество. Самый реальный шанс забить был у Власова, которого вывели на ударную позицию Касицкий и Корыстин, но форвард промазал по воротам.

Затем уже в равных составах липчан несколько раз выручил Буянов, а Власов заработал удаление, которое и обернулось пропущенной шайбой. Всего 23 секунды потребовались «Дизелисту», чтобы забить в большинстве – отличился Максим Чигирев. На перерыв команды ушли при счете – 1:0 в пользу гостей.

Ключевой эпизод произошел на 33-й минуте. Липчане имели численное преимущество после удаления пензенского хоккеиста, но пропустили контратаку, и Владислав Волков в меньшинстве удвоил преимущество приезжей команды.

Надежда у болельщиков и нашей команды появилась на 44-й минуте, когда Власов отыграл одну шайбу. Концовка матча выдалась очень упорной, но за 4 с половиной минуты до финальной сирены игрок гостей Василий Москалев установил окончательный счет – 3:1 в пользу «Дизелиста». Напомним, что вчера липчане уступили - 6:8.

Наша команда пока сохраняет за собой «проходное» 8-е место – 39 игр, 51 очко. На два очка отстает «Брянск», на три – «Белгород». Завтра, 9 февраля, два главных конкурента играют между собой в Брянске, поэтому кто-то из них (или даже оба) нас обойдет. Для липчан ключевой станет игра 15 февраля в Брянске. Нужно во что бы то ни стало выигрывать, и дальше считать очки – свои и конкурентов. Напомним, что этот матч должен был состояться еще в декабре, но был перенесен из-за того, что эпидемия поразила почти всех игроков «Липецка».

Теги новости: Хоккей, МХК "Липецк".
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