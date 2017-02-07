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НовостиКультура

Елец вошёл в масштабный проект "Театральная Россия"

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0
07 февраля 2017 г., 18:23
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Елец вошёл в масштабный проект "Театральная Россия"

В основе проекта - идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области,  8 февраля в ИКЦ «Прожектор» города Ельца в рамках проекта «Театральная Россия» состоится трансляция спектакля Московского академического театра им. Вл. Маяковского «Дядюшкин сон».

«Театральная Россия» - культурно-социальный проект, реализуемый фондом «Мир и гармония» при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства образования и науки РФ, Полномочного представителя президента РФ в ЦФО, губернаторов, министерств культуры, а также представителей местных администраций в регионах.

В основе масштабного проекта «Театральная Россия» лежит идея познакомить публику российских городов с лучшими театральными постановками Москвы и Санкт-Петербурга в прямой трансляции и записи. Посредством высокоскоростного интернета и современных технологий осуществляется прямая трансляция спектаклей из знаменитых театров двух столиц на широкие экраны кинотеатров в различных городах России.

На данный момент в проекте участвуют Астраханская, Вологодская, Белгородская, Брянская, Рязанская, Тверская, Воронежская, Липецкая, Ярославская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Тюменская, Свердловская, Калининградская, Калужская, Тульская, Орловская, Владимирская, Смоленская, Вологодская, Омская, Тюменская, Оренбургская, Архангельская области, Пермский, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Башкортостан и Татарстан, Чувашская республика.

Начало спектакля - в 19.00. Спектакль идет 3 часа 10 минут. Премьера состоялась 4 сентября 2012 года.
Теги новости: театр, Елец
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мильярд освоили
07 февраля 2017 г., 18:38
конечно Театррр
продолжаем восхищяться.
никто не сомневается
07 февраля 2017 г., 18:33
все делают доки бухгалтерские под Ельцом.
москвичи ваще "живут" тут.
тут не театр, тут круче...
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