Липецкая область и Ингушетия будут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение подписано сегодня.

Как сообщает Управление культуры и туризма Липецкой области, заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Андрей Тимохин и председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Хамхоев подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в области туризма.Соглашение предусматривает укрепление двусторонних связей между Липецкой областью и Ингушетией в сфере туризма, в частности, развитие всех видов туризма, взаимодействие между региональными органами по туризму обоих регионов, а также между организациями и учреждениями.Беслан Хамхоев приехал в Липецкую область в составе делегации из Ингушетии под руководством главы республики Юнус-Бека Евкурова. Он принял участие в обзорной экскурсии по Липецку и посетил горнолыжный комплекс. В рамках подписания соглашения прошла рабочая встреча с турагентами и туроператорами Липецкой области, а также с представителями Областного Центра событийного туризма. Беслан Хамхоев рассказал о туристическом потенциале Ингушетии и выразил желание еще раз приехать в наш регион в расширенном составе для налаживания более тесного сотрудничества.