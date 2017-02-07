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НовостиКультура

Липецкая область и Ингушетия будут сотрудничать в сфере туризма

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0
07 февраля 2017 г., 18:18
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Липецкая область и Ингушетия будут сотрудничать в сфере туризма

Соглашение подписано сегодня.

Как сообщает Управление культуры и туризма Липецкой области,  заместитель начальника управления культуры и туризма Липецкой области Андрей Тимохин и председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Хамхоев подписали сегодня соглашение о сотрудничестве в области туризма.

Соглашение предусматривает укрепление двусторонних связей между Липецкой областью и Ингушетией в сфере туризма, в частности, развитие всех видов туризма, взаимодействие между региональными органами по туризму обоих регионов, а также между организациями и учреждениями.

Беслан Хамхоев приехал в Липецкую область в составе делегации из Ингушетии под руководством главы республики Юнус-Бека Евкурова. Он принял участие в обзорной экскурсии по Липецку и посетил горнолыжный комплекс. В рамках подписания соглашения прошла рабочая встреча с турагентами и туроператорами Липецкой области, а также с представителями Областного Центра событийного туризма. Беслан Хамхоев рассказал о туристическом потенциале Ингушетии и выразил желание еще раз приехать в наш регион в расширенном составе для налаживания более тесного сотрудничества.
Теги новости: туризм, Ингушетия, сотрудничество, соглашение
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