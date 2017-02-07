Магазин уличили в том, что в нем обвешивали покупателей

Фото http://bratsk.bezformata.ru

А еще там продают фрикадельки из далекого будущего

В магазине на улице 40 лет Октября покупателей обвешивали самым наглым образом.

Сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» сегодня наведались в магазин с проверкой и выяснили, что вес продуктов, указанный на упаковках, не соответствовал с показаниями на контрольно-измерительном оборудовании.

Там же с истекшими сроками годности в продаже находились рулет «Апельсиновый» и фарш «Мираторг», а также «желудки цыплят» без указания даты изготовления и сроков годности на упаковке.

Особое внимание вызвала маркировка на пакетах с фрикадельками, согласно которой они были изготовлены 9 декабря 2017г. То есть с такими маркировками магазин может продавать фрикадельки еще год…

В другом магазине на улице Ушинского в продаже находились торты с истекшим сроком годности; отсутствовала маркировка на филе курином с указанием наименования, даты фасования и срока годности.