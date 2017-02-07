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НовостиОбщество

Магазин уличили в том, что в нем обвешивали покупателей

Рекомендую
0
07 февраля 2017 г., 17:47
7
726
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Магазин уличили в том, что в нем обвешивали покупателей
Фото http://bratsk.bezformata.ru

А еще там продают фрикадельки из далекого будущего

В магазине на улице 40 лет Октября покупателей обвешивали самым наглым образом.

Сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» сегодня наведались в магазин с проверкой и выяснили, что вес продуктов, указанный на упаковках, не соответствовал с показаниями на контрольно-измерительном оборудовании.

Там же с истекшими сроками годности в продаже находились рулет «Апельсиновый» и фарш «Мираторг», а также «желудки цыплят» без указания даты изготовления и сроков годности на упаковке.

Особое внимание вызвала маркировка на пакетах с фрикадельками, согласно которой они были изготовлены 9 декабря 2017г. То есть с такими маркировками магазин может продавать фрикадельки еще год…

В другом магазине на улице Ушинского в продаже находились торты с истекшим сроком годности; отсутствовала маркировка на филе курином с указанием наименования, даты фасования и срока годности.

Теги новости: Весы
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Гость
07 февраля 2017 г., 19:34
Че за бред - могут продавать фрикадельки еще год. Наоборот, начинать продавать фрикадельки только через год, а точнее через 10 месяцев.
Н.Н.
07 февраля 2017 г., 18:51
Надзорные органы должны проявить волю закона .Один раз уличили торгаша в махинациях ,-отправили на свалку истории и баста.Никаких компромиссов с этими людьми .
русский
07 февраля 2017 г., 18:34
да лан вам,
Пиши по-русски, дебил.
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