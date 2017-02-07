Огурцы в Липецке опять стоят дороже 150 рублей за килограмм

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А еще по завышенным ценам нам пытаются продать даже хлеб и молоко.

В 3-х из девяти проверенных сегодня магазинах сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» зафиксировали превышение максимально допустимых цен на социально значимые продукты питания.

Так, в крупном сетевом магазине масло на улице Космонавтов подсолнечное продавали по 112 рублей за литр, а огурцы – по 142 за кило.

Еще дороже огурцы стоили в другом магазине на 15-м микрорайоне. За них просили уже 154 рубля. Здесь же завышали цены на сыр «Российский» – 419,50 руб./кг; батон «Нарезной» , 360гр – 25 руб./360гр; хлеб «Липецкий»1/550гр «Лимак» – 35,90 руб./550гр; лук репчатый свежий – 19,90 руб./кг.

В магазине на улице Водопьянова завышали цены на 7 наименований товаров из 65: масло подсолнечное раф. «Слобода» – 115,00руб./л; хлеб «Пелеванный» – 30,99 руб./0,65кг; хлеб «Липецкий» – 37,00 руб./0,55кг; молоко «Летний день» 3,2% «пюр -пак» 0,9л – 67,00 руб./0,9л; молоко «Чаплыгинмолоко» 3,2 % «пюр-пак» 0,9л – 51,70 руб./0,9л; молоко «Лебедяньмолоко» 3,2 % «фин-пак» 0,9л – 53,00 руб./0,9л; молоко «Лебедяньмолоко» 2,5 % «фин-пак» 0,9л – 53,00 руб./0,9л.

- Руководители магазинов-нарушителей для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен на указанные социально значимые продукты питания приглашены в Агентство, - сообщили проверяющие.