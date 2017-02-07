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НовостиОбщество

Активисты ОНФ добиваются открытия автобусного маршрута к липецкому диализному центру

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07 февраля 2017 г., 17:37
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Активисты ОНФ добиваются открытия автобусного маршрута к липецкому диализному центру

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Липецкой области добиваются решения проблемы с отсутствием автобусного маршрута к липецкому диализному центру. Общественники организовали круглый стол с участием представителей городского департамента транспорта дорог и благоустройства, МУП «Липецкпассажиртранс», врачей и пациентов медицинского учреждения.

«В региональное отделение ОНФ в Липецкой области обратились пациенты липецкого диализного центра, которые рассказали, что в течение нескольких лет после необходимых процедур им приходится добираться до ближайшей остановки полтора километра пешком, – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Липецкой области Михаил Бала. – В течение полугода общественники вели активную переписку с органами власти. Все это время чиновники ссылались то на отсутствие подвижного состава, то на нерентабельность перевозок. Сегодня мы пытаемся вместе найти пути решения наболевшей проблемы».

В диализном центре проходят лечение около 100 человек, которые имеют первую и вторую группу инвалидности. Из-за частичного отсутствия тротуара, а также пешеходного перехода на улицах Гришина и Марины Расковой пациентам приходится идти по проезжей части. Несколько лет назад к медицинскому учреждению подъезжал муниципальный автобус 17а, но его отменили из-за низкого пассажиропотока. По информации департамента транспорта, дорог и благоустройства, частные перевозчики не спешат организовать в эту часть города рейсовый маршрут из-за низкой окупаемости.

«В этой ситуации нужно говорить, прежде всего, о социальной ответственности власти перед гражданами. Людям с ограниченными возможностями здоровья сложно передвигаться пешком на длинные расстояния. Автобус в этом случае жизненно необходим. Тем более, что рядом с диализным центром находятся и другие медицинские учреждения – поликлиника и областной кожно-венерологический диспансер», – рассказал активист ОНФ Максим Загрядский.

Активисты Народного фронта предложили специалистам департамента транспорта, дорог и благоустройства организовать пока четыре автобусных рейса – этого будет достаточно, чтобы привозить и отвозить пациентов с процедур. По информации чиновников, во втором квартале 2017 г. планируется закупка нового автобуса, который, возможно, будет следовать до диализного центра. В ближайшее время планируется проверить соответствие дорожных условий на предполагаемом маршруте для создания безопасных условий перевозки пассажиров.

Теги новости: транспорт
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Гаврик
07 февраля 2017 г., 19:34
Да потерпите чуть,там сделают остановку воздушного метро и всё будет окэй
Н.Н.
07 февраля 2017 г., 18:57
Поддерживаю деятельных людей и,точка.
Молочков
07 февраля 2017 г., 18:00
Давным давно когда открывали 332 маршрут, схему его движения тоже планировали по тем улицам.
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