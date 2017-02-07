Липчан пытались накормить просроченной колбасой, гнилым окунем и плесневым сыром

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Три магазина попались на санитарных нарушениях.

Целый список различных санитарных нарушений выявили сегодня в магазинах Липецка сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». В 3-х из 9-ти проверенных магазинов оказалось опасно покупать продукты.

Так, в магазине на улице Водопьянова в продаже находилась колбаса «Невская», срок годности которой истек уже 3 дня назад.

В магазине на 15-м микрорайоне вяленый окунь должен был быть выброшен еще в январе, но тем не менее продолжал лежать на прилавке. Так же продавали куриные крылышки без каких-либо сведений об их сроке годности и куриные котлеты с неизвестной датой производства.

В торговой точке крупной сети на улице Водопьянова продавали просроченную буженину, адыгейский сыр, который хранился на прилавке так долго, что уже вздулась упаковка, сыр «Масдам», тронутый плесенью – но не благородной, как у специальных элитных видов сыров, а нашей родной дурно пахнувшей.

- Материалы информационно-аналитического наблюдения направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования, - пообещали в агентстве.

Проверки качества товаров в липецких магазинах проходят каждый день, но судя по результатам, просроченных и опасных продуктов в наших магазинах меньше не становится.