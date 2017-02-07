Владельца магазина заставили снизить цены на товары

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Стоимость продуктов приведена в соответствие с рекомендациями.

Владелец продуктового магазина в селе Донское Задонского района, ранее уличенный в завышении цен на социально значимые продукты питания, после беседы с сотрудниками ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» пересмотрел свою ценовую политику.

В итоге цены были снижены на 9 наименований товаров. Как сообщили в агентстве, крупа гречневая теперь стоит 82 рубля за килограмм вместо прежних 94,44; масло подсолнечное – 74 рубля вместо 86,67, масло сливочное – 132 рубля вместо 139.

разом подешевели лук, яблоки, лук, капусту, рис круглозерный, пшено, молоко.