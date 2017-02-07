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НовостиОбщество

Владельца магазина заставили снизить цены на товары

Рекомендую
0
07 февраля 2017 г., 17:10
3
394
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Владельца магазина заставили снизить цены на товары
Фото http://ostrichcom.tumblr.com

Стоимость продуктов приведена в соответствие с рекомендациями.

Владелец продуктового магазина в селе Донское Задонского района, ранее уличенный в завышении цен на социально значимые продукты питания, после беседы с сотрудниками ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» пересмотрел свою ценовую политику.

В итоге цены были снижены на 9 наименований товаров. Как сообщили в агентстве, крупа гречневая теперь стоит 82 рубля за килограмм вместо прежних 94,44; масло подсолнечное – 74 рубля вместо 86,67, масло сливочное – 132 рубля вместо 139.

разом подешевели лук, яблоки, лук, капусту, рис круглозерный, пшено, молоко.   

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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Ваши комментарии
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Н.Н.
07 февраля 2017 г., 19:03
Более 25 лет торгашей призывают к совести и,что ?Только лишать права на торговлю.Найдутся другие.Со временем придём к цивилизации.Не надо бояться сделать первый шаг в наведении порядка.
Да уж
07 февраля 2017 г., 18:46
Прессингуют малый бизнес без зазрения совести.
ого
07 февраля 2017 г., 17:52
лучше бы коммуналку снизили и бензин... вот продукты и подешевеют
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