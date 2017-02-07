Три объекта из липецкой области вошли в исторический сборник

Фото http://www.kultura48.ru

В книге опубликованы современные и редкие старинные фотографии.

В московском издательстве «Академия-XXI» вышла в свет книга «Водонапорные башни России», одна из глав которой посвящена елецким курантам.

Как сообщили в обласном управлении культуры, это специальное подарочное издание, насчитывает свыше 430 страниц, украшенных сотнями старинных и современных цветных фотоиллюстраций. Сборник посвящен истории проектирования и строительства гидротехнических сооружений на территории нашей страны.

Кроме рассказа о водонапорной башне Ельца, в нем упомянуты еще два аналогичных объекта, расположенных на территории Липецкой области. Это башня в усадьбе Баловнево и Шуховская башня в Полибино (Данковский район).

Сам сборник будет довольно редким, ведь его тираж всего 500 экземпляров.