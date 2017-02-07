Балет «Лебединое озеро» поставят на берегу пруда

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К креативному спектаклю готовятся в селе Селезнево Лебедянского района.

Как сообщили в областном управлении культуры и искусства, в этом году на пруду села Сезёново Лебедянского района покажут балет «Лебединое озеро».

Его постановкой по заказу администрации Липецкой области и областного управления культуры и туризма сейчас занимается Липецкая филармония. Планируется, что в проекте примет участие Московский государственный театр «Русский балет» под руководством народного артиста России Вячеслава Гордеева.

Организаторы постановки уверены, что ее ждет успех, ведь лебедь - это символ Лебедяни, а саму постановку организуют в живописном месте, где рядом находятся пруд и монастырь, который зрители тоже смогут посетить

Перед постановкой о Лебедяни снимут фильм, который покажут по центральным каналам. Сейчас ведутся переговоры и подготовка к съёмкам.