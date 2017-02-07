В Липецке запланировали реформу системы школьного питания

В Липецке должна появиться сырьевая базовая столовая, благодаря которой из школ и детсадов можно будет убрать процессы чистки, разделки и нарезки продуктов.

Эта мера одновременно повысит контроль за качеством и позволит разгрузить те базовые столовые, которые готовят сразу на несколько школ. Такое предложение прозвучало сегодня на заседании постоянной комиссии горсовета по социальным вопросам, здравоохранению и экологии.

Как сообщила депутатам зампредседателя департамента образования Липецка Татьяна Лазарева, школьные столовые полного цикла серьезно перегружены. Количество учащихся растет, а проект единого комбината школьного питания, под который и задумывалась переходная стадия в виде системы базовых и раздаточных столовых, так и не был реализован. Выход из этой ситуации она видит в возврате готовки в те школы, где сейчас только разогревают привезенные блюда.

Альтернативный вариант предлагают в Роспотребнадзоре. Как заявила представитель контрольного ведомства Ирина Семушина, с увеличением количества пищеблоков будет сложнее контролировать качество еды. Впрочем, она не стала отрицать, что разгружать базовые столовые все равно необходимо, и предложила убрать из них «грязные» процессы.

«Пусть не комбинат питания, но должна быть сырьевая базовая столовая. С квалифицированным персоналом. С лабораторией. Тогда школы и детсады будут сразу получать мытые, чищенные, а то и нарезанные овощи. Нарезанное мясо, уже сформированные котлеты. Все в вакуумной упаковке. Бери и готовь», - заявила замначальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора.

Татьяна Лазарева в ответ заявила, что этот вариант возможен, однако окончательное решение пока не принято. Впрочем, она сообщила, что систему школьного питания, в любом случае, ждут серьезные перемены. В частности, уже со следующего года планируется повысить требования к контрактам на обслуживание школ. Коммерческие фирмы, которые выиграют конкурсы, должны будут ремонтировать и менять оборудование столовых, а также содержать штат официантов. Это позволит решить проблему подачи холодных обедов, ведь сейчас сами ученики часто физически не успевают накрыть столы за одну перемену.

Как дополнил председатель департамента образования Александр Мочалов, скорее всего, контракты будут разбиты на несколько этапов, чтобы повысить конкуренцию среди поставщиков. По его мнению, к единой системе в городе прийти все равно не получится (разные школы слишком отличаются по площади столовых, оборудованию, количеству учеников), однако можно сочетать положительные стороны разных вариантов организации питания.

В целом, как заявила депутатам Татьяна Лазарева, несмотря на существующие недостатки и нарекания, система горячего школьного питания в Липецке совсем не так плоха, как о ней принято говорить, ведь за несколько последних лет не было ни одного случая серьезного отравления, а болезней системы ЖКТ у детей стало меньше.