В Липецке откроется выставка-портрет

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Посвящена выставка Чарльзу Диккенсу

Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения писателя-реалиста. Как сообщили в Липецкой областной юношеской библиотеке, зал художественной литературы приглашает на выставку-портрет «Великий романист Чарльз Диккенс».

На выставке представлены его самые знаменитые произведения: «Жизнь Дэвида Копперфильда», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Повесть о двух городах» и др. Более подробно знакомят с биографией писателя, этапами его жизненного пути книги Ю. С. Меженко «Знаменитые писатели. Судьба и творчество», Н. П. Михальской и Г. К. Честертона «Чарльз Диккенс».

Чарльз Диккенс не только великий романист, но и замечательный юморист и сатирик, создатель ярких комических характеров. Убедится в этом можно, познакомившись с аудиокнигой «Юмористические рассказы».

Кто совсем не знаком с творчеством английского писателя, предлагается прочитать книгу «Истории для детей от Чарльза Диккенса в пересказе его внучки». Внучка известного писателя пересказала для маленьких детей романы, которые никого не оставляют равнодушным – «Крошку Доррит», «Лавку древностей», «Холодный дом». Возможно, после прочтения вам захочется взять в руки замечательные произведения автора.