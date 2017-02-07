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НовостиОбщество

В Липецке откроется выставка-портрет

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0
07 февраля 2017 г., 16:36
221
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В Липецке откроется выставка-портрет
Фото: domgogolya.ru

Посвящена выставка Чарльзу Диккенсу

 Сегодня исполняется 205 лет со дня рождения писателя-реалиста.  Как сообщили в Липецкой областной юношеской библиотеке, зал художественной литературы приглашает на выставку-портрет «Великий романист Чарльз Диккенс».

На выставке представлены его самые знаменитые произведения: «Жизнь Дэвида Копперфильда», «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Повесть о двух городах» и др.  Более подробно знакомят с биографией писателя, этапами его жизненного пути  книги Ю. С. Меженко «Знаменитые писатели. Судьба и творчество», Н. П. Михальской  и Г. К. Честертона «Чарльз Диккенс».

Чарльз Диккенс не только великий романист, но и замечательный юморист и сатирик, создатель ярких комических характеров. Убедится в этом можно, познакомившись с аудиокнигой «Юмористические рассказы».

Кто совсем не знаком с творчеством английского писателя, предлагается  прочитать книгу «Истории для  детей от Чарльза Диккенса в пересказе его внучки».  Внучка известного писателя пересказала для маленьких детей романы, которые никого не оставляют равнодушным – «Крошку Доррит», «Лавку древностей», «Холодный дом».  Возможно, после прочтения вам захочется взять в руки замечательные произведения автора.

Теги новости: выставка
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