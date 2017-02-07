В Липецке начал действовать Клуб выпускников для сирот и детей оставшихся без попечения родителей

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Клуб получил название "Мы вместе!"

В открытии Клуба приняли участие воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству, которые в 2017 году выйдут из стен организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С приветственными словами к собравшимся ребятам обратились начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев и заместитель начальника управления – начальник отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области Ирина Головлева.

С выпускниками была проведена интерактивная игра «Свод законов доброты» и игра-тренинг «Волшебный цветок добра». Законы доброты, внимания, поддержки и участия – это главные законы, которые будут действовать в Клубе выпускников.

Встреча завершилась чаепитием в неформальной обстановке и свободным диалогом об интересах и пожеланиях выпускников в планировании работы Клуба на 2017 год.

Клуб выпускников «Мы вместе!» призван объединить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и стать для них площадкой, где они смогут общаться друг с другом, получить социальную, педагогическую, психологическую помощь в решении трудных жизненных ситуаций, сообщает портал "Опека и попечительство в Липецкой области".