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НовостиОбщество

В Липецке начал действовать Клуб выпускников для сирот и детей оставшихся без попечения родителей

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07 февраля 2017 г., 16:32
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В Липецке начал действовать Клуб выпускников для сирот и детей оставшихся без попечения родителей
Фото: opeka48.ru

Клуб получил название "Мы вместе!"

В открытии Клуба приняли участие воспитанники Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству, которые в 2017 году выйдут из стен организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С приветственными словами к собравшимся ребятам обратились начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев и заместитель начальника управления – начальник отдела опеки и попечительства управления образования и науки Липецкой области Ирина Головлева.

С выпускниками была проведена интерактивная игра «Свод законов доброты» и игра-тренинг «Волшебный цветок добра». Законы доброты, внимания, поддержки и участия – это главные законы, которые будут действовать в Клубе выпускников.

Встреча завершилась чаепитием в неформальной обстановке и свободным диалогом об интересах и пожеланиях выпускников в планировании работы Клуба на 2017 год.

Клуб выпускников «Мы вместе!» призван объединить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и стать для них площадкой, где они смогут общаться друг с другом, получить социальную, педагогическую, психологическую помощь в решении трудных жизненных ситуаций, сообщает портал "Опека и попечительство в Липецкой области".

Теги новости: опека
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