Липецкая вечЁрка: 7 февраля

Отмена занятий в школах, ненасытные коллекторы и снижение стоимости проезда.Представляем вам обзор главных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 7 февраля.
Больше всего внимания вызвала новость о прекращении занятий для учащихся 1-4 классов. Правда, с морозами повезло только школьникам Ельца.
Не менее охотно липчане стремились узнать печальную историю взаимоотношения многодетной матери и коллекторов. Взыскатели оставили семью без «детских» денег.
Бурное обсуждение вызвала тема снижения стоимости проезда в транспорте Липецка. Чиновники предлагают не залезать в карман бизнеса, а оптимизировать расходы пассажиров.
Вместе с этим липчане активно делятся своими мнениями насчет обеспечения граждан бесплатными лекарствами. Пациент указывает на нехватку медикаментов, врачи — на частный случай.
Тем временем самой позитивной новостью для липчан стало сообщение о борьбе семьи земляков за жизнь своего сына. Несмотря ни на что!