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НовостиОбщество

Липецкая вечЁрка: 7 февраля

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0
07 февраля 2017 г., 18:22
585
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Липецкая вечЁрка: 7 февраля

Отмена занятий в школах, ненасытные коллекторы и снижение стоимости проезда.

Представляем вам обзор главных событий Липецка и региона по мнению интернет-пользователей во вторник, 7 февраля.

Больше всего внимания вызвала новость о прекращении занятий для учащихся 1-4 классов. Правда, с морозами повезло только школьникам Ельца.

Не менее охотно липчане стремились узнать печальную историю взаимоотношения многодетной матери и коллекторов. Взыскатели оставили семью без «детских» денег.

Бурное обсуждение вызвала тема снижения стоимости проезда в транспорте Липецка. Чиновники предлагают не залезать в карман бизнеса, а оптимизировать расходы пассажиров.

Вместе с этим липчане активно делятся своими мнениями насчет обеспечения граждан бесплатными лекарствами. Пациент указывает на нехватку медикаментов, врачи — на частный случай.

Тем временем самой позитивной новостью для липчан стало сообщение о борьбе семьи земляков за жизнь своего сына. Несмотря ни на что!
Теги новости: Обзор, события
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