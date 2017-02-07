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НовостиВ мире

По селфи можно поставить диагноз

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0
07 февраля 2017 г., 15:59
238
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По селфи можно поставить диагноз

Исследование провели ученые.

Научные сотрудники Университета штата Массачусетс в США в ходе своего очередного исследования выяснили взаимосвязь между особенностями интимной жизни человека и его постами в соцсетях. Как указывает издание «Экономика сегодня», были сделаны выводы, что слишком частые селфи говорят о наличии проблем в личной жизни или недовольстве нынешним партнером.

Исследованию подвергли 220 000 персональных страниц, их владельцы честно отвечали на множество вопросов частного характера, при этом, ученые анализировали, какие публикации привлекают внимание испытуемых и какие публикации делают они сами. Сделаны интересные выводы. Например, пользователи, которые часто фотографируют детей, склонны воспринимать секс в качестве некой оздоровительной практики. А вот снимки животных говорят о том, что пользователь противоречиво относится к наличию стабильных отношений с партнером.
Теги новости: ученые, селфи, фото
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