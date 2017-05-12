Тесты
08.02.2017 13:06
«Я дышу и значит — я люблю…» Какие «лав стори» вы знаете?
14 февраля — День святого Валентина.
По легенде, римский император Клавдий II из соображения, что лучший воин - это не обремененный семьей мужчина, запретил солдатам жениться. А врач и священник Валентин, который сочувствовал несчастным влюбленным, втайне от всех освящал браки. Как только это стало известно, его посадили в тюрьму, приговорив к смертной казни. В заключении он познакомился с дочерью надзирателя, Юлией, и перед смертью написал ей признание в любви, подписав его «Твой Валентин». Так на свет появилась первая «валентинка».
А какие «лав стори» известны вам? Пройдите тест и проверьте ваши знания реальных и вымышленных историй о любви.
А какие «лав стори» известны вам? Пройдите тест и проверьте ваши знания реальных и вымышленных историй о любви.
Антисоветчик
хаааааааааа!
Антисоветчик
А ты ещё не католик!
...
... и не святой,
...
... и даже не Валентин!
....
.... надо сто-то менять! Заведи себе кота!
гость
православный
Сергей 13
Сергей 13