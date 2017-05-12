Тесты

08.02.2017 13:06

«Я дышу и значит — я люблю…» Какие «лав стори» вы знаете?

7 1564
#тесты
5
«Я дышу и значит — я люблю…» Какие «лав стори» вы знаете?

14 февраля — День святого Валентина.

По легенде, римский император Клавдий II из соображения, что лучший воин - это не обремененный семьей мужчина, запретил солдатам жениться. А врач и священник Валентин, который сочувствовал несчастным влюбленным, втайне от всех освящал браки. Как только это стало известно, его посадили в тюрьму, приговорив к смертной казни. В заключении он познакомился с дочерью надзирателя, Юлией, и перед смертью написал ей признание в любви, подписав его «Твой Валентин». Так на свет появилась первая «валентинка».

А какие «лав стори» известны вам? Пройдите тест и проверьте ваши знания реальных и вымышленных историй о любви.


7 1564
#тесты
5

Комментарии (7)

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Антисоветчик

08.02.2017 18:12
Ну если уже говорить о праздниках, то Пасха-это еврейский праздник, Новый год-немецкий, 1 мая - американский, 8 марта опять немецкий. Ну остался только один НАШ праздник -23 февраля.
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хаааааааааа!

08.02.2017 18:01
а яйца на Пасху складировать на могилах-это по-православному?
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Антисоветчик

08.02.2017 14:07
Скоро День святого Валентина!
А ты ещё не католик!
...
... и не святой,
...
... и даже не Валентин!
....
.... надо сто-то менять! Заведи себе кота!
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гость

08.02.2017 13:22
Нет у русских святого Валентина
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православный

08.02.2017 13:21
Поздравляю всех католиков с ИХ наступающим праздником!
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Сергей 13

08.02.2017 13:16
И "женились"солдаты между собой,а педаллургов в армии не нужно)).
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Сергей 13

08.02.2017 13:15
И первыми начали отмечать сей праздник педерасты Америки не так давно.
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