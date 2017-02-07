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НовостиВ России

Медведев предлагает не ограничивать россиян

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0
07 февраля 2017 г., 15:40
237
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Медведев предлагает не ограничивать россиян

В праве бесплатной приватизации жилья.

Как сообщают «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.

В октябре 2016 года глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что сроки бесплатной приватизации жилья неоднократно продлевались. По его прогнозам, действие правила бесплатной приватизации должно закончиться в марте 2017 года.

Сообщения о намерении властей прекратить бесплатную приватизацию с 1 марта 2017 года спровоцировали ажиотаж в Москве и других регионах, хотя депутатов заверяли, что особенного спроса на приватизацию уже нет.

Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.
Теги новости: Приватизация
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