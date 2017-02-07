Медведев предлагает не ограничивать россиян

В праве бесплатной приватизации жилья.Как сообщают «Известия», премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал бессрочное продление всеобщей бесплатной приватизации. Об этом сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Андрей Исаев.
В октябре 2016 года глава Минстроя Михаил Мень сообщил, что сроки бесплатной приватизации жилья неоднократно продлевались. По его прогнозам, действие правила бесплатной приватизации должно закончиться в марте 2017 года.
Сообщения о намерении властей прекратить бесплатную приватизацию с 1 марта 2017 года спровоцировали ажиотаж в Москве и других регионах, хотя депутатов заверяли, что особенного спроса на приватизацию уже нет.
Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.