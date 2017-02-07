Школьник из Липецка стал победителем взрослого турнира по бильярду

Ученики наших известных мастеров Митина и Севостьянова постепенно заявляют о себе в области.

13-летний Артем Неверов стал победителем взрослого рейтингового турнира, проводимого федерацией бильярда Липецкой области.

Соревнования проходили по правилам московской пирамиды до 25 шаров т.е. противостояние двух игроков состояло из нескольких партий, в которых велся «сквозной» счет, и побеждал тот, кто первым наносил 25 точных ударов.

На старт вышли 18 человек, включая опытных игроков, но именно подросток оказался сильнейшим. В финале Неверов победил 34-летнего Тимура Рамазанова – 25:17. Рамазанов занял второе место, а третье разделили Никита Рожков (26 лет) и Александр Мирзаханов (45 лет).

Именно Мирзаханов доставил самые большие проблемы Неверову по ходу турнира, став единственным игроком, которому юный победитель позволил забить больше 20 шаров. Встреча завершилась со счетом – 25:21 в пользу Неверова.

Соревнования проходили в клубе «Бэст», поэтому можно сказать, что Артем Неверов играл «на своем поле», поскольку именно в этом клубе он тренируется в недавно открытой школе бильярда, в которой преподают сильнейшие игроки в бильярд региона многократные чемпионы области Александр Митин и Данил Севостьянов. Ведущие мастера объединили усилия, тренируют и набирают новых ребят круглый год, а их воспитанники уже показывают достойные результаты на многих соревнованиях. Уверенная игра Неверова в минувшем турнире – очередное тому доказательство.

Вообще в липецком бильярде, похоже, происходит наступление молодых талантов. Следующие соревнования под эгидой областной федерации бильярда выиграл уже Аркадий Екидин, которому всего 14 лет…