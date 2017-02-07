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НовостиВ России

Поклонская сумела обмануть детектор лжи

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07 февраля 2017 г., 15:30
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Поклонская сумела обмануть детектор лжи
Фото: fitsoul-fitbody.com

Экс-прокурор сделала признание.

Депутат Государственной думы России и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская призналась, что однажды ей удалось обмануть полиграф. О взаимоотношениях политика и детектора лжи рассказало агентство РИА Новости ссылкой на интервью в RT.

Издание указывает, что Поклонская обманула аппарат сравнительно недавно. Это произошло во время «семейной забавы». Дело в том, что родная сестра юриста — полиграфолог. Проверку Поклонская решила провести 3 февраля. При ответе на дату она и обманула детектор лжи: он поверил, что сейчас за окном не 2017, а 2016 год. Разговор о корректности данных полиграфа был приурочен к обсуждению предложения проверять на детекторе лжи чиновников России.

Наталья Поклонская - государственный деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Стала известна в 2014 году как прокурор республики Крым после воссоединения региона с Россией.
Теги новости: Полиграф, Поклонская, обман
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интересный факт
07 февраля 2017 г., 18:43
предавший раз - предаст снова
Ваше имя
07 февраля 2017 г., 18:20
Наверное только и это научилась делать. А про историю ничего не рассказывала? Какие у нее оценки в школе?
Все комментарии (2)
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