Поклонская сумела обмануть детектор лжи

Экс-прокурор сделала признание.Депутат Государственной думы России и экс-прокурор республики Крым Наталья Поклонская призналась, что однажды ей удалось обмануть полиграф. О взаимоотношениях политика и детектора лжи рассказало агентство РИА Новости ссылкой на интервью в RT.
Издание указывает, что Поклонская обманула аппарат сравнительно недавно. Это произошло во время «семейной забавы». Дело в том, что родная сестра юриста — полиграфолог. Проверку Поклонская решила провести 3 февраля. При ответе на дату она и обманула детектор лжи: он поверил, что сейчас за окном не 2017, а 2016 год. Разговор о корректности данных полиграфа был приурочен к обсуждению предложения проверять на детекторе лжи чиновников России.
Наталья Поклонская - государственный деятель, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, председатель комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Стала известна в 2014 году как прокурор республики Крым после воссоединения региона с Россией.