Выставка кружевных "подзоров" проходит в Становом

В Становлянском краеведческом музее открылась выставка «Мир кружевных подзоров»

"Подзор, или как его еще называют, юбка для кровати служит для того, чтобы скрыть основание кровати, а именно, пространство под ней. Поскольку кровати были очень высокие, до метра высотой – чем-то занималось: большими сундуками, ларями, корзинами и чем угодно", сообщают в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Становлянского района.

На выставке находится 22 подзора из разных населенных пунктов района: Мещерка, Тростное, Подхорошее, Любашёвка, Плоское, Становая. Подзоры были сделаны рукодельницами: Щукиной Лидией Иосифовной, Болговой Антониной Александровной, Лаухиной Анастасией Филипповной, Вобликовой Марией Петровной и многими многими другими. Одни готовили приданное для детей, другие украшали свой дом, третьи для продажи. Представленные на выставке подзоры, в которых рисунки кружева не повторяются, а это: вязание крючком, кружевоплетение, филейная вышивка, ришелье. Описать словами это не возможно для полного восприятия этих работ необходимо лично увидеть их, посетив музей.