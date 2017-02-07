Елецкий талант остался без медали первенства России по самбо

Фото Всероссийской федерации самбо

Призер первенства мира проиграл в Перми.

На первенстве России по самбо среди юношей и девушек 1999-2000 г.р. в Перми ельчанин Иван Агафонов не сумел подняться на пьедестал почета и занял 6-е место в своей весовой категории до 60 кг.

Победителем стал Рамазан Каразиев из Краснодарского края, который в финале победил представлявшего Москву Малика Кармова. «Бронзовые» награды разделили нижегородец Артём Агаджанян и Арсений Курников (Энгельс, Саратовская область).

Таким образом, воспитанник елецкой спортивной школы «Локомотив» не сумел повторить свой прошлогодний успех, когда он занял 3-е место в первенстве России, а затем в декабре 2016 года завоевал «бронзу» первенства мира.

Соревнования в Перми были отборочными на первенства мира и Европы среди кадетов, но Агафонов туда теперь не поедет.

Второй представительницей Липецка стала Евгения Меренкова, но и ее не будет в сборной, поскольку в весе до 75 кг она тоже не вошла в число призеров.