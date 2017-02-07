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НовостиСпорт

Тренер по каратэ вышел на татами и показал пример ученикам (ФОТО)

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1
06 февраля 2017 г., 22:33
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Тренер по каратэ вышел на татами и показал пример ученикам (ФОТО)

Наши бойцы завоевали 10 медалей на Всероссийских соревнованиях в Орле.

Липецкие бойцы привезли медали Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ в Орле. На счету наших каратистов 4 «золотые», 3 «серебряные» и 3 «бронзовые» награды.

Соревнования прошли в трех категориях: полный контакт (ПК), ограниченный контакт (ОК) и с использованием средств защиты (СЗ).

В боях с применением специальных защитных средств на татами вышел и тренер многих бойцов нашей команды руководитель липецкого регионального отделения федерации всестилевого каратэ России Владимир Бедоян. На глазах своих учеников сэнсей одержал несколько побед и уверенно шагнул на верхнюю ступень пьедестала почета.

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«Золотую» медаль среди взрослых в боях в полный контакт завоевал и один из лучших его учеников кандидат в мастера спорта Антон Берсенёв, выполнив мастерский норматив.

Во взрослом турнире наш регион представлял и Михаил Войлоков (тренер А. Горбунов), который добрался до 3-го места и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

В боях с ограниченным контактом среди юных каратистов 10-11 лет победителем стал Павел Барыбин, третьи места заняли Ксения Андрейченкова (тренер обоих Владимир Чулков) и Иван Обозный.

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В боях в полный контакт победителем стал Иван Краснобородько (16-17 лет, до 85 кг), вторые места заняли Юрий Шкатов (12-13 лет, до 45 кг), Вероника Лукина (12-13 лет, до 60 кг), Александр Горбунов (14-15 лет, до 60 кг).

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В разделе ПК, Шкатов Юрий 2-место, тренер( Бедоян В.), Горбунов Александр 2-место тренер (Горбунов.А). Категория девочки 12-13 лет до 60 кг Лукина Вероника 2-место тренер (Акопян. А), Краснобородько Иван 1-место 16-17 лет до 85 кг, тренер (Бедоян В) выполнив норматив КМС.

В категории мужчины Войлоков Михаил до 80 кг, 3-место тренер (Горбунов А), выполнив норматив КМС,

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Отметим и наших судей, обслуживавших турнир и уверенно справившихся со своими обязанностями – это ельчанин Армен Акопян, липчане Владимир Чулков и Антон Берсенев, который в первый день дрался, а во второй попробовал себя в качестве арбитра.

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Теги новости: Каратэ, всестилевое каратэ, Владимир Бедоян.
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Видевший многое
07 февраля 2017 г., 07:25
Ребята молодцы, но с фамилиями напутали кажется.
Ваше имя
06 февраля 2017 г., 23:49
ТренерА. Печаль
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