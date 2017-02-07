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НовостиОбщество

В Липецке вспомнят афганские события

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06 февраля 2017 г., 21:31
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В Липецке вспомнят афганские события

«Афганистан. Не может быть забвенья...» - под таким названием в Липецкой областной специальной библиотеки для слепых пройдет вечер памяти, посвященный 28-ой годовщине выводу советских войск из Афганистана.

Участники военных событий во Афганистане есть и среди читателей. А потому, тема афганской войны - традиционная для библиотеки. Это целое направление в патриотическом воспитании и краеведческой работе учреждения. Вечер памяти «Афганистан. Не может быть забвенья...» подготовлен для школьников школ № 8, 9, а также для воспитанников «Центра образования, реабилитации и оздоровления».

 На встречу с ребятами придут давние друзья библиотеки - руководитель Липецкого регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сонин Валентин Петрович и председатель Липецкой областной общественной организации "Союз офицеров воздушно-десантных войск и ветеранов боевых действий» Чуносов Евгений Семенович.

Ребята не только познакомятся с историей афганской войны, но и из «первых уст» услышат воспоминания участников о тех событиях. Прозвучат стихи и песни об афганской войне.

Мероприятие состоится 8 февраля в актовом зале Липецкой областной специальной библиотеки для слепых. Начало в 13.00, сообщили в библиотеке.
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06 февраля 2017 г., 23:47
А плитку на памятнике так и не восстановили...Обещали только...
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