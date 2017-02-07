С начала года в службу занятости обратились 2,2 тысячи человек

Численность безработных составляет 3,3 тысячи человек.

Как сообщает Управление труда и занятости населения Липецкой области, с начала 2017 года в службу занятости обратилось 2,2 тысячи человек. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 1,5 тысячи человек, из них 1,4 тысячи человек - на постоянную работу.В общественных работах принял участие 30 человек, из числа безработных и ищущих работу граждан.Численность безработных составляет 3,3 тысячи человек, уровень безработицы – 0,6%, на аналогичную дату 2016 года соответственно 4 тысячи человек и 0,7%.В службе занятости числилось 7,9 тысячи вакантных мест, напряженность на рынке труда составила 0,6 человека. Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации – 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – 0,8 тысячи человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,2 тысячи человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 0,7 тысячи человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,2 тысячи человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 1,9 тысячи человек, операторы производственных установок и машин, сборщики и водители – 1,1 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1 тысяча человек и др.