Новый сайт
Искать:
7
Вторник, 7 февраля 2017 г.08:05
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

С начала года в службу занятости обратились 2,2 тысячи человек

Рекомендую
1
06 февраля 2017 г., 20:07
5
851
Изменить шрифт
С начала года в службу занятости обратились 2,2 тысячи человек

Численность безработных составляет 3,3 тысячи человек.

Как сообщает Управление труда и занятости населения Липецкой области, с начала 2017 года в службу занятости обратилось 2,2 тысячи человек. Трудоустроено при содействии службы занятости на постоянную и временные работы 1,5 тысячи человек, из них 1,4 тысячи человек - на постоянную работу.

В общественных работах принял участие 30 человек, из числа безработных и ищущих работу граждан.

Численность безработных составляет 3,3 тысячи человек, уровень безработицы – 0,6%,  на аналогичную дату 2016 года соответственно 4 тысячи человек и 0,7%.

В службе занятости числилось 7,9 тысячи вакантных мест, напряженность на рынке труда составила 0,6 человека. Спросом на рынке труда области пользуются: специалисты высшего уровня квалификации – 1,8 тысячи человек, специалисты среднего уровня квалификации – 0,8 тысячи человек, служащие, занятые подготовкой и оформлением документации, учетом и обслуживанием – 0,2 тысячи человек, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности – 0,7 тысячи человек, квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства – 0,2 тысячи человек, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий – 1,9 тысячи человек, операторы производственных  установок  и  машин, сборщики и водители – 1,1 тысячи человек, неквалифицированные рабочие – 1 тысяча человек и др.
Теги новости: безработица, рынок труда, занятость
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Липецкой области официальных безработных – 3 тысячи человек
В Липецкой области официальных безработных – 3 тысячи человек
05.12.2016 11:25:20
24
1655
В Липецкой области 3000 безработных
В Липецкой области 3000 безработных
15.12.2016 11:25:04
15
1330
Минтруд сообщает о росте безработицы
Минтруд сообщает о росте безработицы
29.12.2016 10:40:09
13
1258
В Липецкой области отмечен рост безработицы
В Липецкой области отмечен рост безработицы
09.01.2017 09:50:59
4
834
С начала года в службу занятости обратились 1400 липчан
С начала года в службу занятости обратились 1400 липчан
25.01.2017 11:06:05
5
794
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Ваше имя
07 февраля 2017 г., 07:45
Рабочих мест больше чем неработающих. Все хотят быть президентом? Понятно, как ясно.
Ваше имя
07 февраля 2017 г., 07:41
По уровню зарплат у всех статус работающие бомжи
Ваше имя
07 февраля 2017 г., 06:08
Скоро ещё прибавится,ярмарки закроют и повалят продавцы в поисках работы,гребаный липецк
Все комментарии (5)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро