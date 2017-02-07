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НовостиОбщество

Мосгорсуд отказался снимать арест с липецкой "Рошен"

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06 февраля 2017 г., 19:45
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Мосгорсуд отказался снимать арест с липецкой "Рошен"
Фото: © РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании, который просил отменить обеспечительные меры.

Как сообщает ТАСС, арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.

Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по "политическо-экономическим причинам". По данным украинской корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка работы Липецкой кондитерской фабрики является суверенным решением акционеров компании, сообщает РИА Новости.

Как сообщал сегодня GOROD48, трудоустроить высвобождаемых на фабрике рабочих вызвались старооскольская кондитерская "Славянка", и один из резидентов ОЭЗ "Липецк".
Теги новости: Рошен
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липчанка
07 февраля 2017 г., 07:54
даже за 30тыс в месяц на Славянке невозможно туда ездить ежедневно.234км-это 4часа пути у кого есть машина.безмашинным что на такси?На бензин уйдет 6тыс в месяц.все время уйдет на работу и дорогу.а у нас семьи дети родители....За 300тыс в месяц на таком расстоянии от дома невозможно работать.Королев очередную чушь загнул
Откуда Вы берётесь?
07 февраля 2017 г., 07:49
Тербунатор сошел с ума, , закусывать надо. ОЭЗ Липецк написано, недалеко от Плеханово это.
Вести липецк
06 февраля 2017 г., 20:55
В липецкой обл самый низкий уровень безработицы по цфо. Я мало верю этим вести липецк.
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