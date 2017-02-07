Мосгорсуд отказался снимать арест с липецкой "Рошен"

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Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании, который просил отменить обеспечительные меры.

Как сообщает ТАСС, арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.

Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по "политическо-экономическим причинам". По данным украинской корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка работы Липецкой кондитерской фабрики является суверенным решением акционеров компании, сообщает РИА Новости.Как сообщал сегодня GOROD48, трудоустроить высвобождаемых на фабрике рабочих вызвались старооскольская кондитерская "Славянка", и один из резидентов ОЭЗ "Липецк".