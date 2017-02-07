Мосгорсуд отказался снимать арест с липецкой "Рошен"

Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании, который просил отменить обеспечительные меры.
Как сообщает ТАСС, арест наложен на 14 объектов недвижимости, в том числе на склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров. При этом арестованное имущество может эксплуатироваться фабрикой, однако с ним нельзя проводить сделки.
Уголовное дело, которое расследует Следственный комитет РФ, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") на основании материалов ФСБ России. Следствие считает, что в 2012-2013 годах фабрика направила в межрегиональную инспекцию ФНС России по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более 1 млрд рублей, в том числе потребовав возмещение НДС в размере почти 181,5 млн рублей.Ранее стало известно, что Roshen намерен закрыть производство в России по "политическо-экономическим причинам". По данным украинской корпорации, "арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбужденного уголовного дела, продажу фабрики сделал невозможным". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остановка работы Липецкой кондитерской фабрики является суверенным решением акционеров компании, сообщает РИА Новости.
Как сообщал сегодня GOROD48, трудоустроить высвобождаемых на фабрике рабочих вызвались старооскольская кондитерская "Славянка", и один из резидентов ОЭЗ "Липецк".