Липецкий дом музыки будет работать для гурманов

Там стартует цикл концертов "Музыка для гурманов".

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в Липецкрм ломе музыки стартует цикл концертов "Музыка для гурманов". Камерная музыка – универсальный жанр. В старину она звучала в скромных домах и аристократических салонах. Со временем из дворянских собраний и уютных гостиных камерная музыка перешла в концертные залы, сохранив свою особенность: говорить о сокровенном, находя короткий путь к сердцу каждого слушателя.Новый цикл программ «Музыка для гурманов» в Липецком Доме музыки призван познакомить любителей классики с шедеврами камерного жанра в исполнении липецких музыкантов и гастролеров. «Музыка для гурманов» включит в себя разные стили, жанры и направления: от барокко до современности; от кончерто гроссо до сонаты. Цикл откроет концерт «Классика наших дней» 5 февраля.Вместе с Липецким симфоническим оркестром на сцене выступит дуэт: заслуженная артистка России Екатерина Задонская (фортепиано) и лауреат всероссийских и международных конкурсов Яна Мирошникова (скрипка). В программе – произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Слонимского, Арно Бабаджаняна.