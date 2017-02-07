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НовостиКультура

Липецкий дом музыки будет работать для гурманов

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06 февраля 2017 г., 19:42
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Липецкий дом музыки будет работать для гурманов

Там стартует цикл концертов "Музыка для гурманов".

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в Липецкрм ломе музыки стартует цикл концертов "Музыка для гурманов". Камерная музыка – универсальный жанр. В старину она звучала в скромных домах и аристократических салонах. Со временем из дворянских собраний и уютных гостиных камерная музыка перешла в концертные залы, сохранив свою особенность: говорить о сокровенном, находя короткий путь к сердцу каждого слушателя.

Новый цикл программ «Музыка для гурманов» в Липецком Доме музыки призван познакомить любителей классики с шедеврами камерного жанра в исполнении липецких музыкантов и гастролеров. «Музыка для гурманов» включит в себя разные стили, жанры и направления: от барокко до современности; от кончерто гроссо до сонаты.  Цикл откроет концерт «Классика наших дней» 5 февраля.

Вместе с Липецким симфоническим оркестром на сцене выступит дуэт: заслуженная артистка России Екатерина Задонская (фортепиано) и лауреат всероссийских и международных конкурсов Яна Мирошникова (скрипка). В программе – произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Слонимского, Арно Бабаджаняна.
Теги новости: музыка, гурман, концерт, Липецкий дом музыки
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Ваши комментарии
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Гаврик
07 февраля 2017 г., 06:25
А где этот дом музыки,что то не слышал. Даёте рекламу,давайте адрес
indezit
06 февраля 2017 г., 22:17
Супер!
Все комментарии (2)
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