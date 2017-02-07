В двух гипермаркетах Липецка обнаружили просроченные колбасу и сыр

Ассортимент просрочки впечатляет.

Как сообщает Агентство содействия развития торговой деятельности, сегодня в ходе наблюдения в одном из гипермаркетов на улице Э. Белана обнаружили в продаже продукцию с истёкшим сроком годности - вареную колбасу и сыр.Кроме того, в продаже были загнившие, испорченные, с нарушением целостности кожуры фрукты (груши, хурма, сливы, лимоны).В другом гипермаркете - уже на улице Катукова в продаже находились: фрукты с признаками гнили, испорченные, с нарушением целостности кожуры фрукты (груши, хурма); с истекшим сроком годности – колбаса, сыр в нарезке, сыр фасованный (со сроком хранения до 04.02.2017г.).Материалы информационно-аналитического наблюдения будут направлены в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.