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НовостиОбщество

В двух гипермаркетах Липецка обнаружили просроченные колбасу и сыр

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06 февраля 2017 г., 19:30
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В двух гипермаркетах Липецка обнаружили просроченные колбасу и сыр

Ассортимент просрочки впечатляет.

Как сообщает Агентство содействия развития торговой деятельности, сегодня в ходе наблюдения в одном из гипермаркетов на улице Э. Белана обнаружили в продаже продукцию с истёкшим сроком годности - вареную колбасу и сыр.

Кроме того, в продаже были загнившие, испорченные, с нарушением целостности кожуры фрукты (груши, хурма, сливы, лимоны).

В другом гипермаркете - уже на улице Катукова в продаже находились: фрукты с признаками гнили, испорченные, с нарушением целостности кожуры фрукты (груши, хурма); с истекшим сроком  годности – колбаса, сыр в нарезке, сыр фасованный (со сроком хранения до 04.02.2017г.).

Материалы информационно-аналитического наблюдения будут направлены в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.
Теги новости: магазин, качество, просрочка, продукты
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Ваши комментарии
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07 февраля 2017 г., 03:31
Ваш комментарий
местный
07 февраля 2017 г., 02:01
Европа на 27 мкр(на кольце) никогда не торговала свежими мясными продуктами.да что говорить если у них даже куры гмль в руках разваливаются.ужасный магазин.
рвота
07 февраля 2017 г., 00:20
когда вижу трупные останки с приправами на прилавках.
каннибалы! - хватит жрать трупы.
хотя...если в церкви (це-кровь) есть трапезная (трупезная)...
о чем говорить..и приучают пить и есть кровь и тело - кого? якобы Бога?...
зомби...каннибалы...фу
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