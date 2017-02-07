Липецкая вечЁрка: 6 февраля

Тотальное истребление, скрытое убийство и разборки топ-менеджеров.Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в понедельник, 6 февраля.
Самую высокую популярность снискала новость о раскрытом по горячим следам преступлении. Злоумышленники пытались выдать убийство за несчастный случай.
Не менее интересна липчанам показалась тема из серии «Богатые тоже плачут»: и топ-менеджеры выясняют отношения с помощью бейсбольных бит. Меньше всего повезло BMW x5.
Оживленное обсуждение поднял вопрос бездомных животных в Липецке. Под сообщением о требовании к мэрии истребить собак оставлено более сотни мнений.
Словесные баталии вызвала и тема планов мэра Липецка на будущее центра города. За чужой счет...
А вот одной из самых позитивных новостью сегодня липчане посчитали заметку об ужесточении правил работы для маршрутного транспорта.