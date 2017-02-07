В Липецкой области открылась выставка ретро-фотоаппаратов

Экспозиция будет работать до конца месяца.

Как сообщает отдел культуры, спорта и молодёжной политики Становлянского района, в Становлянском Краеведческом музее открылась выставка ретро фотоаппаратов "Свидетели времени".- Роль фотографии в жизни человечества поистине огромна, - сообщают организаторы. - Фотографический метод возник в начале XIX века. Официальной датой изобретения фотографии является 7 января 1839 года, когда способ практического получения изображения на солях серебра, открытый французом Луи Жаком Дагерром, был обнародован на заседании Французской Академии наук. Впервые в России стереоскопический аппарат был разработан И.Ф. Александровским в 1854 году.На выставке можно увидеть фотоаппараты разных марок: «Фотокор» 1930-1941г.; «Смена» 1939-1941, 1953-1990-хгг.; «Москва -5» 1946-1960г.; «Зорький» 1948-1956г.; «Фед», «Фед-2», «Фед-3» 1961-1979 и другие.Выставка продлится до 28 февраля.А до 15 марта там же работает экспозиция "Мир кружевных подзоров". Подзор, или как его еще называют, юбка для кровати служит для того, чтобы скрыть основание кровати, а именно, пространство под ней. Поскольку кровати были очень высокие, до метра высотой – чем-то занималось: большими сундуками, ларями, корзинами и чем угодно.На выставке находится 22 подзора из разных населенных пунктов района: Мещерка, Тростное, Подхорошее, Любашёвка, Плоское, Становая. Эти подзоры были сделаны рукодельницами: Щукиной Лидией Иосифовной, Болговой Антониной Александровной, Лаухиной Анастасией Филипповной, Вобликовой Марией Петровной и многими многими другими. Одни готовили приданное для детей, другие украшали свой дом. Представленные на выставке подзоры, в которых рисунки кружева не повторяются, а это: вязание крючком, кружевоплетение, филейная вышивка, ришелье.