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НовостиКультура

В Липецкой области открылась выставка ретро-фотоаппаратов

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06 февраля 2017 г., 19:04
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В Липецкой области открылась выставка ретро-фотоаппаратов

Экспозиция будет работать до конца месяца.

Как сообщает отдел культуры, спорта и молодёжной политики Становлянского района,  в Становлянском Краеведческом музее открылась выставка ретро фотоаппаратов "Свидетели времени".

- Роль фотографии в жизни человечества поистине огромна, - сообщают организаторы. - Фотографический метод возник в начале XIX века. Официальной датой изобретения фотографии является 7 января 1839 года, когда способ практического получения изображения на солях серебра, открытый французом Луи Жаком Дагерром, был обнародован на заседании Французской Академии наук. Впервые в России стереоскопический аппарат был разработан И.Ф. Александровским в 1854 году.

На выставке можно увидеть фотоаппараты разных марок: «Фотокор» 1930-1941г.; «Смена» 1939-1941, 1953-1990-хгг.; «Москва -5» 1946-1960г.; «Зорький» 1948-1956г.; «Фед», «Фед-2», «Фед-3» 1961-1979 и другие.

Выставка продлится до 28 февраля.

А до 15 марта там же работает экспозиция "Мир кружевных подзоров". Подзор, или как его еще называют, юбка для кровати служит для того, чтобы скрыть основание кровати, а именно, пространство под ней. Поскольку кровати были очень высокие, до метра высотой – чем-то занималось: большими сундуками, ларями, корзинами и чем угодно.

На выставке находится 22 подзора из разных населенных пунктов района: Мещерка, Тростное, Подхорошее, Любашёвка, Плоское, Становая. Эти подзоры были сделаны рукодельницами: Щукиной Лидией Иосифовной, Болговой Антониной Александровной, Лаухиной Анастасией Филипповной,  Вобликовой Марией Петровной и многими многими другими. Одни готовили приданное для детей, другие украшали свой дом. Представленные на выставке подзоры, в которых рисунки кружева не повторяются, а это: вязание крючком, кружевоплетение, филейная вышивка, ришелье.
Теги новости: выставка, фотоаппарат
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06 февраля 2017 г., 23:52
ЗорЬкий?Фед?Вы вообще в теме???Зоркий!ФЭД(Феликс Эдмундович Дзержинский)
Неавтофанат
06 февраля 2017 г., 21:31
В прежние времена аппарат с дальномером (ручным)уже считался автоматическим! Если в комплекте шел штатив, бленда, экспонометр, лампа-вспышка - считай, перед тобой профессионал! ФЭД был ближе к немецкой "лейке", поэтому диапазон выдержек был больше. "Москва-5 был навороченный - синхроконтакт, сменный формат кадра, но объектив против "Москвы-2"- дрянь! Фотографы-шабашники искали "Москву-2", прибамбасы им не были нужны, зато компактнее и легче "5","ФЭДов". Никаких морозов не боялся. С кадра 6х9 см можно напечатать снимок 120х90см, в пол-стены!
turgraf
06 февраля 2017 г., 20:50
Фотоаппараты: ЗОРКИЙ, без Ь. ФЭД - Феликс Эдмундович Дзержинский
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