В Липецкой области открылась выставка ретро-фотоаппаратов

Экспозиция будет работать до конца месяца.Как сообщает отдел культуры, спорта и молодёжной политики Становлянского района, в Становлянском Краеведческом музее открылась выставка ретро фотоаппаратов "Свидетели времени".
- Роль фотографии в жизни человечества поистине огромна, - сообщают организаторы. - Фотографический метод возник в начале XIX века. Официальной датой изобретения фотографии является 7 января 1839 года, когда способ практического получения изображения на солях серебра, открытый французом Луи Жаком Дагерром, был обнародован на заседании Французской Академии наук. Впервые в России стереоскопический аппарат был разработан И.Ф. Александровским в 1854 году.
На выставке можно увидеть фотоаппараты разных марок: «Фотокор» 1930-1941г.; «Смена» 1939-1941, 1953-1990-хгг.; «Москва -5» 1946-1960г.; «Зорький» 1948-1956г.; «Фед», «Фед-2», «Фед-3» 1961-1979 и другие.
Выставка продлится до 28 февраля.
А до 15 марта там же работает экспозиция "Мир кружевных подзоров". Подзор, или как его еще называют, юбка для кровати служит для того, чтобы скрыть основание кровати, а именно, пространство под ней. Поскольку кровати были очень высокие, до метра высотой – чем-то занималось: большими сундуками, ларями, корзинами и чем угодно.
На выставке находится 22 подзора из разных населенных пунктов района: Мещерка, Тростное, Подхорошее, Любашёвка, Плоское, Становая. Эти подзоры были сделаны рукодельницами: Щукиной Лидией Иосифовной, Болговой Антониной Александровной, Лаухиной Анастасией Филипповной, Вобликовой Марией Петровной и многими многими другими. Одни готовили приданное для детей, другие украшали свой дом. Представленные на выставке подзоры, в которых рисунки кружева не повторяются, а это: вязание крючком, кружевоплетение, филейная вышивка, ришелье.