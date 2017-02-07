Взрослым ученикам воскресной школы показали кино про "страсти Господни"

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В рамках работы общегородской Чаплыгинской воскресной школы для взрослых, в преддверии Великого поста, в молодежном центре «Галактика» состоялся просмотр документального фильма «Туринская плащаница — Евангелие страстей Господних».

Как сообщает Елецкая епархия, "Работа ученых и специалистов из разных областей науки в рамках исследования Туринской плащаницы позволила собрать множество интереснейших фактов. Полотно фотографировали в ультрафиолетовом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах. Проводились исследования в поляризованном свете. Специально изучались кровавые пятна и анатомические подробности изображения. Анализ полученных результатов занял несколько лет, но никто не мог объяснить, каким образом отпечатки явились на ткани".После просмотра фильма, благочинный Чаплыгинского церковного округа отец Артемий Мишин высказал свои мысли об увиденном фильме."По выражению лиц сидящих в зале людей можно было понять, что фильм представил им много новых, изменяющих сознание фактов, заставил серьезно задуматься о своей жизни и уверовать в подлинность Евангельской истории", сообщает Елецкая епархия.