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НовостиОбщество

Взрослым ученикам воскресной школы показали кино про "страсти Господни"

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06 февраля 2017 г., 18:53
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Взрослым ученикам воскресной школы показали кино про "страсти Господни"
Фото: www.el-eparhy.ru

В рамках работы общегородской Чаплыгинской воскресной школы для взрослых, в преддверии Великого поста, в молодежном центре «Галактика» состоялся просмотр документального фильма «Туринская плащаница — Евангелие страстей Господних».

Как сообщает Елецкая епархия, "Работа ученых и специалистов из разных областей науки в рамках исследования Туринской плащаницы позволила собрать множество интереснейших фактов. Полотно фотографировали в ультрафиолетовом, рентгеновском и инфракрасном диапазонах. Проводились исследования в поляризованном свете. Специально изучались кровавые пятна и анатомические подробности изображения. Анализ полученных результатов занял несколько лет, но никто не мог объяснить, каким образом отпечатки явились на ткани".

После просмотра фильма, благочинный Чаплыгинского церковного округа отец Артемий Мишин высказал свои мысли об увиденном фильме.

"По выражению лиц сидящих в зале людей можно было понять, что фильм представил им много новых, изменяющих сознание фактов, заставил серьезно задуматься о своей жизни и уверовать в подлинность Евангельской истории", сообщает Елецкая епархия.
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Вербуем наших "Во Славу людей Твоих Израиля"
06 февраля 2017 г., 19:48
Православная религия - Это опиум для русского народа, раньше у русичей был свой бог и своя религия , мы верили в Солнце, свет и радовались жизни. Князь Владимир придумал и насадил нам чужую еврейскую религию и теперь мы вот уже 2000 лет молимся за процветание народа и земли Израиля, не своей земли и не своего народа , а именно Израиля, Поэтому то мы всегда в заднице в любом деле, предателей не любят даже небеса.
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