Премию Алексея Липецкого получили «Русская тетрадь», «Становящийся смысл» и сказка

Мастера слова, знатоки человеческих душ и хранители традиций русской словесности собрались сегодня в малом зале администрации города. Литераторам областного центра вручили премию имени Алексея Липецкого.

Из 21 книги, представленных на конкурс, отобрали три. В этом году ее лауреатами стали:

- в номинации «За лучшую книгу прозы» – Геннадий Рязанцев-Седогин за книгу «Становящийся смысл»;

- в номинации «За лучший поэтический сборник» – Эмма Меньшикова за книгу «Русская тетрадь: Лирические заметки»;

- в номинации «За лучшую книгу для детей» – Алёна Кашура за книгу «Мечтай, Марсель, мечтай!».

В четвёртой номинации «За лучшее краеведческое издание, связанное с Липецком» члены жюри победителей не определили.

- К сожалению, сегодня наша жизнь часто измеряется понятиями «деньги» и «время». Тем приятнее находится на мероприятии, связанным с культурой, духовностью, нравственностью. Хочется поздравить не только лауреатов, получивших премию Алексея Липецкого, но и всех присутствующих в зале писателей. Мы высоко ценим ваш вклад в развитие культуры нашего города. Я искренне рад, что в Липецке столько талантливых и творческих людей, - обратился к присутствующим глава города Липецка Сергей Иванов. Алена Кашура – самый молодой писатель-лауреат премии. Изданная в 2015 году детская книга «Мечтай, Марсель, мечтай!» успела завоевать и множество других наград: премии имени Ершова, Замятина, награду международного литературного форума «Золотой витязь». - Книгу начала писать, когда родилась дочка Ксюша. История началась с картинки из интернета, где бабушка сидит на золотой рыбке, а к ней в чайной чашечке по воздуху летит мальчик. С фантазии, что бы это могло быть изображено, и началась эта сказка, - поделилась Алена Кашура. Геннадий Рязанцев-Седогин – липецкий священник, протоирей, настоятель храма Михаила Архангела в микрорайоне Тракторостроителей, писатель, поэт. Руководитель ЛО Союза писателей России. - Мне хотелось написать честную, искреннюю книгу о жизни, которая скрыта от других людей – жизни священника. Главный герой строит храм, и этот храм и есть «становящийся смысл», - отметил автор. Произведение «Становящийся смысл» было опубликовано в литературных журналах Санкт-Петербурга и Саратова, издано в Канаде. В 2016 году липецкий писатель представил читателям сборник лирики. На церемонии награждения Геннадий Рязанцев высказал идею проведения специализированного литературного фестиваля в Липецке с участием известных российских писателей. Предположительно он бы носил название «Бунинский фестиваль». Мысль поддержал глава города Сергей Иванов и поручил проработать вопрос о возможности организации мероприятия. Эмма Меньшикова – липецкая поэтесса, журналист, автор поэтических сборников «Когда-нибудь…» ( 1999 г .), «Открыт мой дом» ( 2004 г .), «Крестный путь, голгофская дорога» (2006 г .), «Дыханье бытия» ( 2009 г .).

Как известно, премия имени Алексея Липецкого учреждена городским Советом депутатов в 2013 году для поощрения авторов, внесших заметный вклад в развитие литературных и культурных традиций нашего города. Призовой фонд премии - 200 тысяч рублей. Победителей определила конкурсная комиссия, состоящая из наиболее авторитетных деятелей культуры и искусства, литературоведов, филологов, историков и журналистов. В первую очередь учитывались стиль, образность, глубина постановки общественных вопросов, вклад в духовно-нравственное развитие липчан, новизна темы и историческая достоверность, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.