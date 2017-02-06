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НовостиОбщество

Крупные магазины Липецка не отстают от мелких в «ценовой гонке»

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06 февраля 2017 г., 17:03
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Крупные магазины Липецка не отстают от мелких в «ценовой гонке»
Фото http://www.vmichurinske.ru

Цены завышают и супермаркеты, и мелкие "лавки".

Сегодня сотрудники ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» проверили 8 липецких магазинов, принадлежащих крупным торговым сетям, и 5 более мелких торговых точек.

В итоге в трех небольших магазинах и в двух представителей сетей было зафиксировано превышение цен на социально значимые продукты питания. Любопытно, что в магазинах одних и тех же торговых сетей цены могут разниться.

Антирекордстменом сегодняшнего дня стал небольшой магазинчик на улице опытной, где завышали цены на 12 видов товаров. В частности мороженные куры стоили 152 рубля за килограмм, мороженная скумбрия – 162, гречка – 84 рубля, огурцы – 133.

С предпринимателями будет проведена работа по выяснению причин высокого уровня цен.

Теги новости: Цены, управления потребительского рынка.
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21
06 февраля 2017 г., 17:30
Если сравнить с курами в Пятёрочке по 99,90,то разница есть.
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