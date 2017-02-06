Капуста сгнила, ватрушки протухли (ФОТО)

Фото http://liptorg-cp.ru

Но их все равно продолжали продавать в липецком магазине.

Прямо в центре Липецка на улице Советской в крупном магазине липчанам продавали продукты, от которых наверняка стало бы плохо.

Нарушения выявили во время проверки ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». На прилавках лежали просроченные ватрушки, запечённые кабачки, а фруктовый ряды отпугивали гнилым товаром – капустой и бананами. На этом фоне такое нарушение, как отсутствие ценника на молоке, просто меркнет…





- Материалы информационно-аналитического наблюдения будут направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования, - пообещали проверяющие.







Фото http://liptorg-cp.ru

