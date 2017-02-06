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НовостиОбщество

Капуста сгнила, ватрушки протухли (ФОТО)

Рекомендую
0
06 февраля 2017 г., 16:56
5
475
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Капуста сгнила, ватрушки протухли (ФОТО)
Фото http://liptorg-cp.ru

Но их все равно продолжали продавать в липецком магазине.

Прямо в центре Липецка на улице Советской в крупном магазине липчанам продавали продукты, от которых наверняка стало бы плохо.

Нарушения выявили во время проверки ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». На прилавках лежали просроченные ватрушки, запечённые кабачки, а фруктовый ряды отпугивали гнилым товаром – капустой и бананами. На этом фоне такое нарушение, как отсутствие ценника на молоке, просто меркнет…

20170206_095909-e1486388572619.jpg

- Материалы информационно-аналитического наблюдения будут направлены в надзорные органы для принятия мер реагирования, - пообещали проверяющие.

20170206_104411-e1486388495155.jpg

Фото http://liptorg-cp.ru


Теги новости: Проверки, жалобная книга, магазин, торговля.
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dedfy
06 февраля 2017 г., 17:37
изымать гнилое и вывозить на полигон иначе проверка уедет мелкий штраф а тухлое снова на прилавках.
21
06 февраля 2017 г., 17:34
обжора,Роспотребнадзор это сучья контора.Там всё куплено.Их полномочий хватает только на штраф в 3 тысячи руб.А там хоть трава не расти,они своё дело сделали.
Марина
06 февраля 2017 г., 17:34
Ну а где логика? Кто это покупает?
Все комментарии (5)
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