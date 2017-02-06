«Лыжня России» в Липецке пройдет 11 февраля

Регистрация участников открыта с сегодняшнего дня.

Традиционная гонка «Лыжня России» пройдет в Липецке в ближайшую субботу, 11 февраля.

Как сообщили в областном управлении физической культуры и спорту, старт самому массовому лыжному пробегу в регионе будет дан ровно в полдень. К этому моменту лыжники успеют собраться в месте старта – левее поста ДПС на автодороге Липецк-Воронеж, недалеко от базы «Алые паруса».

Дистанции будет традиционными – 10 км для взрослых (1998 г.р. и старше), 5 км для юношей, и девушек.

Чтобы попасть на лыжню и получить стартовый номер, а также фирменную шапочку с символикой «Лыжни России», нужно зарегистрироваться. Сделать это можно будет непосредственно перед стартом, где регистрационные комиссии начнут свою работу с 8.30 утра. Желающие могут оформить все необходимые документы заранее. С сегодняшнего дня открыта регистрация для участия в забеге, расположенная в здании областного управления физкультуры и спорта по адресу: Липецк, пер. Попова, д. 5, приходить можно с 9:00 до 17:00.

Сам процесс регистрации несложный: для участников моложе 18 лет есть одно обязательное условие – наличие медицинской справки с допуском от врача. Старшие участники ответственность за свое здоровье несут сами, им достаточно на регистрации лишь поставить свою подпись.

Организаторы ожидают, что в главной гонке года примут участие не менее 5 тысяч человек. Традиционно Управлением физкультуры и спорта Липецкой области будут утверждены специальные призы номинациях: самый возрастной участник; самая возрастная участница; самый юный участник, самая юная участница; самая спортивная семья; самый многочисленный спортивный коллектив.

С погодой 11 февраля должно повезти: по сообщениям синоптиков, ожидается небольшой снег при температуре минус 4 градуса – «классика лыжного жанра».

«Лыжня России» проводится в 35-й раз и всегда оказывается ярким, запоминающимся событием. Количество ее участников увеличивается из года в год. Спортивный праздник рассчитан на широкий круг любителей лыжного спорта. Ожидается, что на старт в этом году выйдут около 460 тысяч лыжников в 74 субъектах нашей страны.