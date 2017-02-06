В Липецкой области полицейские изъяли алкоголя на сумму более ста тысяч рублей

Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены лица, которые в нарушение действующего законодательства в Данковском районе Липецкой области незаконно приобретали, хранили и перевозили в целях сбыта немаркированную алкогольную продукцию различных наименований.

Изъято более 1800 литров алкогольной продукции на сумму, превышающую 100 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы реализации немаркированной алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.