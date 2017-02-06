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НовостиОбщество

Сергей Иванов захотел комплексно благоустроить центр Липецка

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06 февраля 2017 г., 16:08
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Сергей Иванов захотел комплексно благоустроить центр Липецка

За федеральные средства.

Глава Липецка сообщил на оперативном совещании своим подчиненным о намерении за счет федеральных средств комплексно благоустроить в этом году центр города. В планы мэра попала часть Липецка, вклчающая улицу Ворошилова, драмтеатр, Городище и Комсомольский пруд.

- Всеми правдами и неправдами мы будем добиваться того, чтобы попасть в федеральную программу на этот год, - сказал глава Липецка.

В свою очередь, вице-мэр Андрей Шорстов сказал, что на этой неделе липецкая делегация посетит минстрой, чтобы обсудить возможность бюджетного финансирования данного проекта.
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Ваши комментарии
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Елена С
06 февраля 2017 г., 17:43
А от Мутко уже денег на развитие туризма получили? - хрена. Выходит вся эта тупость с домиком Петра и остальной бестолковой показухой были впустую. Серёжа - большой любитель фантазий про Нью-Васюки - убери просто снег для начала, а.
липчанин
06 февраля 2017 г., 17:41
да центр то уже благоустраивали, и не один раз, окраины надо делать, окраины!!!!
Шанхаец
06 февраля 2017 г., 17:40
Опять центр, Ну, сколько можно. Обустройте главные проспекты и улицы, что бы Липчан шанхаевцами не считали.
Все комментарии (13)
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