Сергей Иванов захотел комплексно благоустроить центр Липецка

За федеральные средства.

Глава Липецка сообщил на оперативном совещании своим подчиненным о намерении за счет федеральных средств комплексно благоустроить в этом году центр города. В планы мэра попала часть Липецка, вклчающая улицу Ворошилова, драмтеатр, Городище и Комсомольский пруд.- Всеми правдами и неправдами мы будем добиваться того, чтобы попасть в федеральную программу на этот год, - сказал глава Липецка.В свою очередь, вице-мэр Андрей Шорстов сказал, что на этой неделе липецкая делегация посетит минстрой, чтобы обсудить возможность бюджетного финансирования данного проекта.