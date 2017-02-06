Проверяющие заставили снизить цены на продукты в Казино

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Еще одну торговую точку заставили быть ближе к народу.

Владелец продуктового магазина в селе Казино Задонского района под нажимом сотрудников областного казенного учреждения «Агентство содействия развитию торговой деятельности» снизил цены на социально значимые продукты.

Ранее превышение допустимого уровня цен было зафиксировано на 7 из 15 представленных на прилавке продуктов.

Теперь предприниматель одумался, с сделал свой магазин доступнее для клиентов. Как сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области, цены были снижены на следующие продукты питания:



– скумбрия мороженная (500гр.+) со 198,00 руб./кг до 165,00 руб./кг;

– мука пшеничная в/с местного производителя «Лимак» с 35,00 руб./1кг до 32,00 руб./1кг;

– масло подсолнечное рафинированное «Олейна» со 110,00 руб./л до 104,00 руб./л;

– рис круглозерный шлифованный с 56,25 руб./кг до 45,00 руб./кг;

– крупа гречневая с 87,50 руб./кг до 81,25 руб./кг;

– батон «Липецкий» с 14,00 руб./0,36кг до 13,30 руб./0,36кг ;

– хлеб «Липовский» с 14,00 руб./0,65кг до 13,70 руб./0,65кг.