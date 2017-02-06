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НовостиОбщество

Глава Липецка призвал липчан позаботиться о сохранении вещей во время паводка

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06 февраля 2017 г., 15:39
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Глава Липецка призвал липчан позаботиться о сохранении вещей во время паводка

Те, кто не будет сотрудничать с мэрией, не смогут претендовать на компенсацию материального ущерба во время большой воды.

Сегодня планерка у главы Липецка началась с призыва мэра к подчинённым проработать с населением пути противодействия возможному паводку.

- Мы должны предоставить горожанам, живущим в местах потенциального подтопления, свою помощь в эвакуации ценных вещей и имущества ещё до паводка. Кому нужно, помогите вывести холодильники, мягкую и корпусную мебель в места ответственного хранения или поднять на чердаки, где это возможно. Кому надо, помогите очистить подходы к дому от снега. Нужно помочь населению составить опись материальных ценностей, которые могут быть повреждены или уничтожены наводнением. Надо, чтобы жители знали, что если они пренебрегут этим, то не будут иметь морального права требовать потом возмещения материального ущерба от администрации города, - заметил мэр.

Также глава Липецка потребовал от департамента дорог и благоустройства, от управления главного смотрителя, а также территориальных управлений проведения субботников совместно с горожанами из зон подтопления. За февраль необходимо очистить русла ручьев, низины от мусора, кустарника, поросли деревьев, чтобы максимально упростить прохождения паводковых вод.
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Пока гром не грянет...
06 февраля 2017 г., 17:25
добрый день ёпть, он такой же мой, как и твой. Глаза оторви от монитора: если бы не убирали, засыпало бы уже всех по крыши. А люди могут ни хера не делать - это их выбор. Только потом рыдать не надо.
праврос
06 февраля 2017 г., 17:14
Правильно говорит мэр. А еще надо штрафовать собственников домов, все ручьи превратили в отхожие места, пройдите по Ниженке, чего не увидишь ручье и диваны будки и прочее.
Сокол
06 февраля 2017 г., 17:07
для начала нужно снег вывозить. сейчас начнет таять, все ливневки какие есть тут же забьются песком. И на дорогах по бордюры вода будет. На улице Баумана ни по одному пешеходному переходу не перейти - воды по колено. пл. Заводскую затопит, как обычно. Частный сектор затопит. Это бабкам уже сейчас надо холодильники, стир. машинки и всю мебель на чердак перетаскать и жить там до лета, не спускаясь, пока вода не уйдет.
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