Глава Липецка призвал липчан позаботиться о сохранении вещей во время паводка

Те, кто не будет сотрудничать с мэрией, не смогут претендовать на компенсацию материального ущерба во время большой воды.

Сегодня планерка у главы Липецка началась с призыва мэра к подчинённым проработать с населением пути противодействия возможному паводку.



- Мы должны предоставить горожанам, живущим в местах потенциального подтопления, свою помощь в эвакуации ценных вещей и имущества ещё до паводка. Кому нужно, помогите вывести холодильники, мягкую и корпусную мебель в места ответственного хранения или поднять на чердаки, где это возможно. Кому надо, помогите очистить подходы к дому от снега. Нужно помочь населению составить опись материальных ценностей, которые могут быть повреждены или уничтожены наводнением. Надо, чтобы жители знали, что если они пренебрегут этим, то не будут иметь морального права требовать потом возмещения материального ущерба от администрации города, - заметил мэр.



Также глава Липецка потребовал от департамента дорог и благоустройства, от управления главного смотрителя, а также территориальных управлений проведения субботников совместно с горожанами из зон подтопления. За февраль необходимо очистить русла ручьев, низины от мусора, кустарника, поросли деревьев, чтобы максимально упростить прохождения паводковых вод.





