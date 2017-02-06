Большинство россиян высказались против отмены «закона Димы Яковлева»‍

Закон, запретивший усыновление российских детей гражданами США, вступил в силу в 2013 годуБольшинство граждан Российской Федерации высказались против отмены «закона Димы Яковлева». Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Согласно данным социологического опроса, 54% россиян высказались против отмены запрета на усыновление российских детей американцами, который вступил в силу в начале 2013 года. Отмечается, что 41% опрошенных полагают, что закон уже можно отменить, если США и другие государства гарантируют жизнь и здоровье усыновленным российским детям.
По данным опроса, 71% опрошенных в целом одобряют закон, при этом доля противников запрета достигла максимума за четыре года — 25%, - передает Газета.ру.
В то же время, согласно опросу, выросла готовность россиян усыновить ребенка — такое мнение в той или иной степени высказали 30% опрошенных (10% в 2014 году). Также снизилось число тех, кто не собирается становиться приемными родителями — 64% (против 85% в 2014 году).