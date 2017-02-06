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НовостиОбщество

Карантин продолжается в 17-ти школах Липецка

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06 февраля 2017 г., 15:46
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Карантин продолжается в 17-ти школах Липецка

Одни школьные коллективы выходят на учебу, другие вновь отправляются на карантин.

Как рассказала GOROD48 специалист отдела общего образования департамента образования Липецка Инна Зарицкая, частичный карантин на сегодня, 6 февраля продолжается в 80 классах в 17-ти школах города. Дети справляются с ОРВИ в одних классах, однако вирусы поражают учащихся в других школьных коллективах – так, если в пятницу школ, где был объявлен частичный карантин, было больше (19), то классов меньше – 76.

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.

Теги новости: карантин
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Родитель
06 февраля 2017 г., 17:30
В 59 школе в 5Б заболело 17 детей из 29,а в пятницу еще было 27 человек в классе, дети болеют очень тяжело. Почему нет карантина?
человек
06 февраля 2017 г., 17:19
Может было проще- объявить карантин во всех школах сразу и толку было бы больше?
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