Карантин продолжается в 17-ти школах Липецка

Одни школьные коллективы выходят на учебу, другие вновь отправляются на карантин.

Как рассказала GOROD48 специалист отдела общего образования департамента образования Липецка Инна Зарицкая, частичный карантин на сегодня, 6 февраля продолжается в 80 классах в 17-ти школах города. Дети справляются с ОРВИ в одних классах, однако вирусы поражают учащихся в других школьных коллективах – так, если в пятницу школ, где был объявлен частичный карантин, было больше (19), то классов меньше – 76.

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.