Предприниматель рядом с областным бюро судмедэкспертизы поставил киоск ритуальных принадлежностей

За это дельцу придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей.
Прокуратура Левобережного района провела проверку по обращению начальника ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" по вопросу самовольного занятия земельного участка, принадлежащему учреждению здравоохранения.
Тревога врача подтвердилась. На земельном участке, принадлежащем бюро судмедэкспертизы, предприниматель поставил торговый павильон, в котором продавал ритуальные принадлежности.
Договор аренды земельного участка для размещения торгового павильона с управлением имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области также не заключен.
В связи с выявленным нарушением прокурор возбудил в отношении правонарушителя административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на основании акта прокурорского реагирования предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч. рублей.