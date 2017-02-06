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НовостиОбщество

Предприниматель рядом с областным бюро судмедэкспертизы поставил киоск ритуальных принадлежностей

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06 февраля 2017 г., 15:43
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Предприниматель рядом с областным бюро судмедэкспертизы поставил киоск ритуальных принадлежностей
Фото http://www.st-ritual.ru

За это дельцу придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Прокуратура Левобережного района провела проверку по обращению начальника ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-медицинской экспертизы" по вопросу самовольного занятия земельного участка, принадлежащему учреждению здравоохранения.

Тревога врача подтвердилась. На земельном участке, принадлежащем бюро судмедэкспертизы, предприниматель поставил торговый павильон, в котором продавал ритуальные принадлежности.

Договор аренды земельного участка для размещения торгового павильона с управлением имущественных и земельных отношений администрации Липецкой области также не заключен.

В связи с выявленным нарушением прокурор возбудил в отношении правонарушителя административное дело по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка».

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на основании акта прокурорского реагирования предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч. рублей.

Теги новости: Киоск, прокуратура, проверка.
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Вальтер с кладбища
06 февраля 2017 г., 17:25
Ещебы в скорой порядок навели. А то продают адреса в рит. Конторы. Где прокуратура?
Знающий
06 февраля 2017 г., 17:23
Вся судмедэкспертиза продажная корыстная проститутка.зажравшиеся рожи.
Гость
06 февраля 2017 г., 17:10
До сего времени делился с начальником наверное, а теперь перестал. Вот начальник отомстил. Или тому, кто больше заплатил место понадобилось.
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