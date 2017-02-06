Более 30 улиц и переулков частного сектора отключат от водонсабжения

В связи с производством ремонтных работ 7 февраля с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям
частный сектор:
- пер. 1-ый Театральный;
- пер. 2-ой Театральный;
- пер. Лесной;
- пер. 2-ой Лесной;
- ул. Ватутина;
- пер. Садовый;
- пер. 2-ой Садовый;
- пер. Моторный;
- пер. 2-ой Моторный;
- пер. Литейный;
- пер. Парковый;
- ул. Зеленая;
- пер. Спортивный;
- пер. Сосновый;
- пер. Стандартный;
- ул. Краснодонская;
- ул. Спортивная;
- ул. Кошевого;
- ул. Севастопольская;
- ул. Матросова;
- ул. Украинская;
- ул. Партизанская;
- ул. Панфилова;
- ул. Докучаева;
- ул. Социалистическая;
- ул. Целинная;
- ул. Цимлянская;
- ул. Новоселов;
- ул. Лобачевского;
- ул. Ковалевской;
- ул. Спартака;
- ул. Ильича
Подвоз воды: по заявкам жителей, сообщает пресс-служба ЛГЭК.